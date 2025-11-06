V novi številki Demokracije preberite: Golob po polomu v Novem mestu mobiliziral svojo propagandno »častno stražo«

Piše: Gašper Blažič

Ali je nedavni tragični dogodek v Novem mestu z vsemi odzivi vred vendarle kaj premaknil v glavah Slovencev? Politično dogajanje namreč kaže, da si skuša premier Robert Golob na vsak način »kupiti« vsaj še en mandat vladanja.

Nekaj je jasno: sedanjo oblast, Golobovo vlado, celotno koalicijo in tudi predsednico republike Natašo Pirc Musar torej, je tragična smrt (pravzaprav umor) Aleša Šutarja ujela na »levi nogi«. Prišlo je do opora na Dolenjskem, na novomeškem Glavnem trgu se je zbralo deset tisoč ljudi. Vendar ni šlo za strankarsko zborovanje, pač pa za spontan odziv, ki presega strankarske okvire. Seja novomeškega mestnega sveta, »ura resnice«, na kateri je moral Golob skupaj z ministri najprej dve uri poslušati tako župane iz jugovzhodne Slovenije kot predstavnike svetniških skupin v novomeškem mestnem svetu, je na moralo v vladnih vrstah očitno delovala porazno. Zato ne preseneča, da so na družbenih omrežjih vsi dosedanji dežurni »troli« in tudi številni novi stopili v akcijo: prepričevati ljudi, da je vse to zarota, ki jo je zakuhala SDS.

Propagandisti valijo krivdo na prejšnje vlade

Toda v kolikšni meri bo propagandnemu stroju sedanje oblasti uspelo prepričati, da je vendarle »vse pod nadzorom« in da se je Novomeščanova smrt zgodila po naključju? Propagandisti namreč prepričujejo javnost, da sedanja vlada že ne more biti odgovorna za vse, kar se dogaja, češ da je Golob to nerešeno vprašanje podedoval od prejšnjih vlad. Ob tem omenjajo tudi primer smrti starejšega Grosupeljčana, ki je bil žrtev ropa, ki ga je zagrešila četverica Romov. Očitno je namreč, da propagandna ofenziva skuša predvsem oprati krivde aktualnega predsednika vlade …

