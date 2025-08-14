V novi številki Demokracije preberite: Boljševiški pogrom slovenske vladajoče levice proti Izraelu se nadaljuje

Piše: Gašper Blažič

V prejšnji številki Demokracije smo že izpostavili ekstremistično zunanjo politiko Slovenije, zaradi česar je prekinitev diplomatskih stikov z Izraelom samo še vprašanje časa.

Očitno je, da vrh slovenske politike računa, da bo Izrael sam prekinil diplomatske stike, kar pa se za zdaj ni zgodilo. Celo nasprotno, ko je dosedanji veleposlanik Ze’ev Boker zapustil položaj, je na njegovo mesto prišla nova veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je precej aktivna in je že stopila na žulj slovenskim levičarjem. Toda za zdaj ji ne morejo nič: iz države je je morejo izgnati, ker je njen sedež na Dunaju, v Ljubljani pa deluje samo izraelski konzulat.

Kako so v Posočju »našli zločinca«

Vendarle pa obstaja možnost, da se konzulat vsaj začasno zapre. Nedavno sta namreč tako veleposlaništvo Izraela na Dunaju (Avstrijo ločeno pokriva veleposlanik David Roet) kot konzulat v Ljubljani dobila urgentno varnostno opozorilo glede varnosti izraelskih državljanov v Sloveniji, kar je bila zelo verjetno posledica začetka medijske gonje proti državljanu Izraela, ki je bil na dopustu v Posočju. Paradržavni portal Siol.net pa je ob tem začel v manirah skrajne stranke Levica namigovati, da gre za vojnega zločinca, ki je prelival kri v Gazi. Brez dokazov torej in kar povprek, verjetno zato, ker je zaposlen v izraelski vojski. Je bil namen takšnega poročanja zlorabiti policijo za še en diplomatski škandal? Morda. Peter Jančič je na portalu Spletni časopis upravičeno opozoril na neetičnost takšnega medijskega namigovanja, ki pa se je ujelo z vladno odločitvijo o prepovedi gospodarskega poslovanja z izraelskimi zasedenimi območji; najverjetneje so bile s tem mišljene judovske naselbine na Zahodnem bregu. Toda gospodarska aktivnost med Slovenijo in tem območjem je bila že do sedaj skoraj nična.

