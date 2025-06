V novi št. revije Demokracija preberite: Slovenija pod Golobovo levičarsko vlado pada na lestvicah konkurenčnosti

Piše: Vida Kocjan

Slovenija je na lestvici konkurenčnosti dosegla najnižjo uvrstitev v zadnjih petih letih. Ob tem gospodarstveniki, zbrani v Gospodarski krog, opozarjajo, da bo Slovenija »brez koraka naprej prihodnje leto še nazadovala«. Predstavniki gospodarstva so se odzvali dan po tistem, ko je Robert Golob v državnem zboru zavajal, češ kako dobro gre Sloveniji v času njegovega vladanja.

Evropska komisija je že maja napoved gospodarske rasti Slovenije za letos znižala z 2,5 na 2,0 odstotka, pred dnevi jo je Banka Slovenije znižala z 2,2 na 1,3 odstotka. Na prejšnji teden objavljeni lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD pa je Slovenija zadržala svojo lansko uvrstitev na 46. mestu. Vendar gre za najnižjo uvrstitev Slovenije v zadnjih petih letih.

Opozorila gospodarstva

Predstavniki Gospodarskega kroga, ki združuje 17 gospodarskih organizacij, zato poudarjajo nujnost ukrepov za večjo inovativnost, hitrejšo digitalno in zeleno preobrazbo, davčno razbremenitev dela, odpravo birokratskih ovir in boljše upravljanje javnih storitev. Ključni so tudi zagon kapitalskega trga, privabljanje tujih investicij in stabilno zakonodajno okolje. Potrebna je dolgoročna strategija za dvig konkurenčnosti, nadgradnja pokojninskega sistema in boljše upravljanje domačega kapitala. V ospredje postavljajo tudi krepitev ekonomske odpornosti, vključno s prehransko in energetsko suverenostjo. Predstavniki gospodarstva so izpostavili tudi potrebo po oblikovanju nove dolgoročne strategije za dvig mednarodne konkurenčnosti in večji vključenosti gospodarstva v oblikovanje politik.

Med ključnimi težavami oz. izzivi še naprej izpostavljajo nizko produktivnost, visoko davčno obremenitev dela, energetsko negotovost, togost delovnopravne zakonodaje, administrativno zapletenost in pomanjkanje delovne sile.

Izgubljenih let ne bo mogoče nadomestiti

V imenu Gospodarskega kroga so prejšnji teden stanje v gospodarstvu predstavili predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) in Slovensko-nemške gospodarske zbornice. V GZS so opozorili, da že ves čas »opozarjajo in podajajo predloge, kako izboljšati poslovno okolje na najpomembnejših segmentih delovanja podjetij, kjer slovensko gospodarstvo nikakor ni konkurenčno«. To zdaj rezultati lestvice konkurenčnosti IMD znova potrjujejo. Tibor Šimonka, predsednik GZS, je ob tem poudaril: »Če že drugo zaporedno leto ne bomo dosegli pričakovane gospodarske rasti Slovenije med 2 in 2,5 odstotka, bo to pomenilo izgubljeni leti, ki ju ne bomo mogli nadomestiti.«

