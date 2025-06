V novi reviji Demokracija preberite: Čas je za nov začetek; Blamaža Evropske komisije; Golobova vlada odgovorna za padec konkurenčnosti Slovenije in zastoje na cestah; intervjuja: Ernest Petrič in Tomaž Lisec

Piše: M. B.

V novi številki revije Demokracija pišemo o obletnici slovenske osamosvojitve in začetku vojaške agresije jugoslovanske armade na Slovenijo. Danes, 34 let pozneje, smo se znašli v skrb zbujajočih razmerah. Že tri leta nam vlada leva politična garnitura, ki deluje v nasprotju z vrednotami, na katerih je nastala naša država. In nas vodi v napačno smer.

Spominjamo se vojne za Slovenijo. V zgodnjih urah 27. junija 1991 se je začela vsesplošna, načrtovana, usklajena in enotno vodena intervencija jugoslovanske zvezne armade proti Republiki Sloveniji. Prvi spopad med teritorialno obrambo in t. i. JLA je bil pri zaselku Poganci med Metliko in Novim mestom.

Sodišče Evropske unije je deloma ugodilo slovenskemu evropskemu poslanca dr. Milanu Zveru v tožbi glede obiska tedanje podpredsednice Evropske komisije Věre Jourove v Sloveniji marca 2023. Obiska s pomočjo katerega je le-ta želela vplivati na odločitev ustavnega sodišča v primeru sporne novele zakona o RTV Slovenija.

Opozarjamo, da je Slovenija na lestvici konkurenčnosti dosegla najnižjo uvrstitev v zadnjih petih letih. Ob tem gospodarstveniki, zbrani v Gospodarski krog, opozarjajo, da bo Slovenija »brez koraka naprej prihodnje leto še nazadovala«. Predstavniki gospodarstva so se odzvali dan po tistem, ko je Robert Golob v državnem zboru zavajal, češ kako dobro gre Sloveniji v času njegovega vladanja.

In še to. S prof. dr. Ernestom Petričem smo govorili o Zborniku Soglasje za zgodovinski trenutek – Novi prispevki za slovenski pomladni program in konfliktnem mednarodnem dogajanju. S poslancem SDS Tomažem Liscem pa o aktualnem druženo-političnem dogajanju.

S prenovljeno Demokracijo boste vedeli več!