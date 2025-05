V novi Demokraciji preberite: Zmaga razuma na referendumu

Piše: Petra Janša

Volivci so na nedeljskem referendumu zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Proti zakonu je glasovalo več kot 92 odstotkov oziroma več kot 400.000 volivcev, s čimer je bil dosežen tudi zavrnitveni kvorum.

Volivci so na nedeljskem referendumu odločali o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je pripravila vlada, referendum pa je, kar je pomembno izpostaviti, s podpisi volivcev (!) zahtevala SDS. Po delnih neuradnih rezultatih Državne volilne komisije po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti zakonu glasovalo kar 403.153 volivcev oziroma 92,52 odstotka volivcev, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo le 32.597 oziroma 7,48 odstotka. Volilna udeležba je bila 25,93-odstotna. Tem izidom bodo okrajne volilne komisije prištele glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije, 19. maja pa bodo ugotavljali še izid glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Te glasovnice pa na izid referenduma ne morejo vplivati.

Janša: Vladna koalicija dobila dve klofuti

Predsednik SDS Janez Janša je ob uspehu na referendumu o dodatkih k pokojninam umetnikov dejal, da je rezultat zmaga razuma in »tistega dela volilnega telesa v Sloveniji, ki se zaveda, da se država v času mandata sedanje koalicije giblje v napačno smer«. Ocenil je, da je takšni usmeritvi razumni del slovenskega volilnega telesa izrekel odločen ne. »Danes je Slovenija naredila velik korak k temu, da si Slovenci ukradeno državo vzamemo nazaj,« je v prvi izjavi po uspehu na referendumu dejal prvak SDS. Menil je, da je vladna koalicija na nedeljskem glasovanju dobila dve klofuti. Prvo, ker je bil zavrnjen »sramoten zakon, s katerim so želeli neupravičene privilegije dodeliti samo peščici na podlagi odločanja nekega političnega telesa«, drugo klofuto pa so dobili predstavniki izvršilne oblasti, ki so pozivali k bojkotu. Po Janševih besedah se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije zgodilo, da so tisti, ki so v koalicijsko pogodbo zapisali, da bodo spodbujali udeležbo na volitvah in referendumih, volivce pozivali k bojkotu. »Računali so na to, da bo zelo visok kvorum za veljavnost referenduma težko doseči, vendar je bil ne samo dosežen, bil je oziroma bo močno presežen. Več kot 400.000 slovenskih volivk in volivcev je glasovalo za razum,« je poudaril. »Vsaka vlada bi po takšni dvojni klofuti sama odstopila. Dvomim sicer, da bo prišlo do tega premisleka,« je dejal Janša in dodal, da je v rokah slovenskega volilnega telesa, da na »takšno reakcijo oziroma nereakcijo odgovori na naslednjih volitvah, ki bodo v vsakem primeru prej kot v enem letu«. Potrdil je tudi, da bo SDS do volitev stopnjevala pritisk, »da se upravljanje z državo obrne v prihodnost in ne v preteklost«.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!