V novi Demokraciji preberite: Zlohoten pohod svobodnjaškega trojčka: priprava na jesenski veliki obračun?

Piše: Gašper Blažič

Poročali smo že, da se je trojica poslank Gibanja Svoboda – Urška Klakočar Zupančič, Lena Grgurevič in Tamara Vonta – odločila za tožbo proti Demokraciji. Uradnega obvestila o tem še nismo prejeli, tako da ni mogoče reči, ali gre samo za zastraševanje.

Kmalu po objavi januarske naslovnice se je namreč pojavil namig, naj bi trojica poslank oklevala s tožbo predvsem zaradi zelo majhne možnosti uspeha. Če bodo namreč na sodišču dobili na vpogled vse videoposnetke nastopa vseh treh poslank v odnosu do opozicije, bo naslovnica prepoznana kot primer satiričnega odziva na početje teh poslank. Še posebej zato, ker ena od njih zavzema posebej vpliven položaj, je namreč predsednica državnega zbora, kar tako rekoč pomeni položaj podpredsednika RS (ki ga ustava sicer uradno ne pozna, ga pa opredeljuje »med vrsticami«). In navsezadnje, če se je ob dnevu upora proti okupatorju predsednica DZ pojavila v modri obleki iste znamke, ki je izdelovala uniforme za naciste, bi to lahko vplivalo tudi na sodni razplet.

Nedotakljiva Urška

A najprej se velja vprašati, zakaj je ta naslovnica sprožila toliko hude krvi. Nekaj je jasno: če bi se trojica poslank znašla v uniformah kakšnih Titovih generalov z rdečo zvezdo, bi šla zadeva mimo brez večje pozornosti. Verjetno bi bile celo ponosne na to. Tako pa smo z izbiro kolekcije iz »vojaške mode« Huga Bossa dejansko zadeli v občutljivo točko, še zlasti zato, ker na uniformah ni bilo vidnih kakšnih nacističnih simbolov, kar bi lahko organi pregona po novem sankcionirali. Druga okoliščina, ki je pri trojici poslank in celotni tranzicijski levici sprožila »šok«, pa je dejstvo, da se doslej noben tabloidni medij ni upal niti malo dregniti v »kult osebnosti« denimo Urške Klakočar Zupančič, ki je v glavnem deležna osladnega prilizovanja istih medijev. Na Zahodu bi bila verjetno deležna precej drugačne obravnave. Verjetno je tudi to razlog, od kod »jok in škripanje z zobmi« ob objavi »naci« naslovnice.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!