V novi Demokraciji preberite: V veliki meri od vlade pozabljeni poplavljenci

V začetku avgusta bosta minili dve leti od uničujoče ujme in katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del prebivalstva. Namesto hitre pomoči države so poplavljenci večinoma pozabljeni, razkrivajo pa se tudi velike nepravilnosti.

Med drugim pri izračunih in izplačilih predujmov, pri čemer so v vladi upoštevali le 20 odstotkov po njihovo izračunane vrednosti škode. Pri cenitvah domov pa so cenilci zaradi amortizacije odvzeli tudi do 50 odstotkov tržne vrednosti hiš.

Težave s predplačili

O težavah pri postopkih dodeljevanja predplačil za obnovo hiš po poplavah 2023 so sredi aprila razpravljali tudi na seji parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi poslanec Jože Tanko (SDS). Pobudnica za sejo komisije je bila Barbara Popit iz okolice Žalca, ki je na komisijo naslovila vlogo za peticijo z namenom zaščite žrtev naravne nesreče v državi, ki se je zgodila 4. avgusta 2023. Popitova je med drugim opozorila na nepravilnosti, ki so nastale v okviru obvestila o dodelitvi predplačil za obnovo stanovanj in poziva vladnih služb k predložitvi dokazil za prejeta predplačila za obnovo poškodovanih stanovanj.

Med več očitanimi nepravilnostmi je med drugim opozorila na pomanjkljivo vsebino obvestila o upravičenosti do prejema predplačil. Dejala je: »Ministrstvo nas ni obvestilo, kako lahko prejeto plačilo uporabimo. Obveščeni smo bili, da smo do sredstev upravičeni in da naj hranimo račune, kar smo tudi storili. Nikoli nismo oporekali, da prejetih sredstev ne bi dokazovali z računi. Težava je samo v tem, da bi se upoštevala tudi oprema in pohištvo.«

Podrobnejše pravila za dodelitev predplačil za obnovo domov iz državnega proračuna so prejeli šele 16 mesecev po poplavah, kar je bilo bistveno prepozno. Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki ga vodi Jože Novak, je namreč lastnike poškodovanih stavb v poplavah avgusta 2023, ki so prejeli predplačila, začelo pozivati, naj predložijo dokazila za dodelitev sredstev, avgusta 2024, to je leto dni po poplavah.

