V novi Demokraciji preberite: Uveljavitev zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je treba ustaviti!

Piše: Petra Janša

Dr. Zvonka Zupanič Slavec je že dober mesec po nastopu Golobove vlade opozorila, da se v medijski tišini pripravlja zakon o evtanaziji oziroma prostovoljni prekinitvi življenja. Tega je že takrat pripravilo združenje Srebrna nit in je nastalo zunaj zdravniških organizacij (!).

Dr. Zupanič Slavčeva je že tedaj izpostavila, da so se vse zdravniške organizacije izrekle proti omenjenemu zakonu, »saj je življenje največ, kar imamo, je čudež narave, zdravnik pa je skozi vso zgodovino bil in ostaja zavezan k ohranjanju življenja in izboljševanju zdravja«. »Nikakor ni dopustno, da se s predlogom tega zakona zdravnikom nalaga, da bi morali usmrtiti svoje bolnike, ki bi se za to odločili. Paradoksalno predlog celo zapiše, da mora zdravnik zaradi ugovora vesti poiskati drugega zdravnika, da to dejanje izvede,« je takrat poudarila dr. Zupanič Slavčeva in dodala, da je »na svetu 230 držav in niti 10 jih nima takega zakona, Slovenija pa bi ga morala sprejeti«. »Finančna ozadja poseganja po življenju, ki so v predlogu zakona, so neprimerna, saj je življenje neprecenljivo,« je bila tedaj jasna zdravnica. Kaj meni o aktualnem zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pa lahko preberete v intervjuju, ki ga objavljamo v nadaljevanju revije.

Zavrnitveni kvorum je 339.205 glasov

Žal je imela dr. Zupanič Slavčeva takrat prav, saj je evtanazija postala ena od osrednjih političnih aktivnosti slovenske levice – zakon, ki se zdaj imenuje zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, so vladajoči tudi s pomočjo posvetovalnega referenduma pripeljali tako daleč, da se bomo na referendumskem glasovanju 23. novembra izrekali o podpori omenjenemu zakonu, ki so ga poslanci po vetu državnega sveta potrdili v drugi polovici julija letos. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu več volivcev kot za in bo dosežen zavrnitveni kvorum – ta je zdaj 339.205 glasov. Kot je znano, je v referendumsko kampanjo vključenih 33 organizatorjev. Nasprotniki zakona menijo, da posega v ustavno kategorijo nedotakljivosti življenja ter ustvarja pritisk na umirajoče in bolne. Podporniki zakona pa zagovarjajo pravico do odločitve o lastnem življenju in do dostojanstvene smrti. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?«

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokraciji!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!