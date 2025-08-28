V novi Demokraciji preberite: Ustvarjalcem svobodnjaške idile popuščajo živci

Piše: Gašper Blažič

Če smo prejšnji teden pisali o tem, da skuša Robert Golob s pomočjo estradniške poroke obrniti trend javnega mnenja v smer vnovične zmage na volitvah – najverjetneje bodo marca 2026 −, je sedaj jasno, da to še zdaleč ne bo tako preprosto.

Zadnja anketa Pop TV, ki jo je opravila Mediana, je namreč pokazala vnovični padec podpore Gibanja Svoboda, kar je nekoliko šokiralo celo najbolj fanatične podpornike sedanje koalicije, ki so prepričani, da bo ta koalicija v morda nekoliko spremenjeni sestavi od prihodnje pomladi naprej spet vodila vlado. A do takrat je še nekaj časa in vprašanje je, ali bodo lahko estradniške scene v kombinaciji z zunanjepolitičnimi prioritetami vlade (in njej naklonjenih medijev) »pokrile« izpad učinkovitosti vlade tam, ker je treba. Na področju sociale, zdravstva in varnosti torej (tudi pred korupcijo). Zažig avtomobila v Šentjerneju – policija o storilcih molči, a že vrabci na strehah čivkajo, da so škodo povzročili »Brazilci«, kar je priljubljen evfemizem za Rome na družbenih omrežjih.

SDS ostaja prva

A poglejmo, kaj so tokrat namerili na Pop TV, ki ji je treba priznati vsaj to, da je v eno od večernih oddaj povabila Zvoneta Černača, ki je glede dolgotrajne oskrbe povsem povozil svobodnjaško poslanko Terezo Novak. Anketa je sicer zabeležila rahel padec podpore vladi. Podporo ji je izreklo 33,9 odstotka vprašanih, kar je malo manj od julijskih 34,6 odstotka. Nekaj več kot polovica oz. 53,3 odstotka vprašanih vlade ne podpira, julija je njihov delež znašal 54 odstotkov. Delež neopredeljenih je z julijskih 11,4 odstotka skočil na 12,8 odstotka.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!