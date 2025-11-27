V novi Demokraciji preberite: Referendum, ki je globoko državo vrgel s tečajev

Piše: Gašper Blažič

Naslov se bo zdel mnogim zavajajoč, saj po novem, še enem zaporednem porazu na referendumu torej, vlada še naprej vztraja na položaju. Očitno bo tako do rednih volitev.

Toda ne glede na to se zdi, da je referendum, ki je bil za vlado tako rekoč že dobljen, še eden od žebljev v politični krsti Roberta Goloba. Njegov odziv na referendumske rezultate to potrjuje in zdi se, da bo po referendumu premier še bolj popadljiv, kar bo nedvomno vplivalo na izide volitev.

Kako je Golob zlorabil lastnega očeta

Nekaj je jasno: zmaga na referendumu o asistiranem samomoru, bolje rečeno legaliziranem umoru, se je še kakšen teden pred samim dogodkom zdela povsem nerealna. Javnomnenjske raziskave so kazale v najboljšem primeru tesen rezultat, a zmago zagovornikov. Režimska Mediana je celo namerila, da bi za zakon utegnilo glasovati celo dve tretjini tistih, ki bi prišli na volišča. Toda zgodilo se je, na kar niso računali: zakonu so se uprle praktično vse zdravniške organizacije in večji del civilne družbe, vključno z verskimi skupnostmi. Prav njihov enotni odziv še posebej močno boli globoko državo, saj so računali, da bo zaznan le šibak odpor na strani Katoliške cerkve, medtem ko bi druge verske skupnosti ostale indiferentne. Po načelu, da eno vejico lahko zlomiš, butare pa ne moreš, se je zgodilo, da se je v zadnjem tednu pred referendumom mobilizirala predvsem baza nasprotnikov. Spomnimo: posvetovalni referendum o evtanaziji iz preteklega leta je ob podobni udeležbi pokazal praktično obraten rezultat kot sedaj. Takrat je možnost asistiranega samomora podprlo skoraj 55 odstotkov tistih, ki so glasovali. Toda bistvo posvetovalnega referenduma je, da nima zavezujoče moči in pravnih posledic, pač pa je samo nekakšna nacionalna anketa. Zato je postalo jasno, da volivci o tem še niso rekli zadnje besede.

Celoten članek si lahko preberete v novi številki Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!