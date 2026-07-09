V novi Demokraciji preberite: Prvi vidni ukrepi Janševe vlade

Piše: Petra Janša

Po obdobju institucionalne stagnacije, gospodarske negotovosti in neracionalnega trošenja javnega denarja prevzem oblasti s strani nove vladne ekipe pod vodstvom Janeza Janše prinaša nujno potreben zasuk k stabilnosti, razvoju in vsesplošni normalizaciji.

Izkušnje iz preteklih kriznih obdobij jasno kažejo, da ta politična opcija ne izgublja dragocenega časa s praznimi obljubami ali dolgotrajnimi analizami, temveč nemudoma poprime za delo. Prvi ključni ukrepi, ki so jih ministrstva in vladne službe sprejeli v prvem mesecu mandata ter prvih dneh julija, so natančno strukturirani, operativno odločni in usmerjeni v takojšnje reševanje najbolj perečih težav slovenskih državljanov in gospodarstva. V ospredju začetnega delovanja nove koalicije so poprava preteklih ideoloških krivic, korenit zunanjepolitični preobrat z dvigom obrambnih izdatkov, celovita debirokratizacija javnega aparata, davčna reforma z interventno zakonodajo ter nujna stabilizacija kritičnih točk v zdravstvu in dolgoročni demografski oskrbi.

Simbolni in kulturni prelom

Eden najodmevnejših, simbolno pomembnih in ideološko prelomnih ukrepov nove vlade v njenem prvem mesecu delovanja je bila nemudoma izvedena poprava kulturnih krivic na področju varovanja nacionalnega spomina. Vlada je na svoji četrti redni seji 23. junija uradno sprejela sklep, s katerim je ponovno ustanovila samostojni javni zavod Muzej slovenske osamosvojitve.

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