V novi Demokraciji preberite: Prikrito, a sistematično brisanje volišč na podeželju

Piše: Gašper Blažič

Ali postaja Državna volilna komisija (DVK) sredstvo v rokah globoke države za realno krčenje volilne pravice nekaterih kategorij državljanov? Dogajanje kaže, da je odgovor na to vprašanje pritrdilen.

Na novinarski konferenci v četrtek, 11. decembra, je predsednik SDS Janez Janša opozoril na problematično zmanjševanje števila volišč po Sloveniji, pri čemer je na udaru predvsem podeželje. Pridružil se mu je tudi predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki je podobnega mnenja. Pobuda obeh opozicijskih voditeljev s tem odpira Pandorino skrinjico prikritega zmanjševanja dostopnosti državljanov do izvajanja volilne pravice, kar se očitno dogaja namerno.

V 25 letih ob 1200 volišč!

Kot je poudaril Janša, je na dan plebiscita pred 35 leti obstajalo 4.130 volišč, volilnih upravičencev pa je bilo manj kot 1,4 milijona. Na zadnjem referendumu (o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja)) je bilo volilnih upravičencev skoraj 1,7 milijona, volišč pa manj kot tri tisoč.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!