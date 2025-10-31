V novi Demokraciji preberite: Pozivi k odstopu ustavnega sodnika Mateja Accetta

Piše: Anamarija Novak

V SDS so po razkritju dokumentacije obiska nekdanje komisarke Vĕre Jourove v Sloveniji marca 2023 prepričani, da ta dokazuje politični vpliv na odločitev ustavnega sodišča o zakonu o RTV Slovenija. V Bruslju pa se sprenevedajo, da je šlo le za interne opomnike.

Poslanka SDS Alenka Jeraj je prejšnji torek na novinarski konferenci dejala, da so se že ob obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije (EK) Vĕre Jourove pojavili pomisleki o primernosti srečanja s tedanjim predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom, saj so takrat ustavni sodniki odločali o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. »Nekateri pravniki, politologi so takrat njeno ravnanje označili za neprimerno, evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS) pa je takrat od komisarke zahteval pojasnila o naravi pogovorov, o namenu obiska, saj se je pojavila bojazen, da bi lahko šlo za poseg v notranje zadeve in vplivanje na odločitve ustavnega sodišča,« je dejala Jerajeva.

SDS: Obisk je bil politično obarvan

Po besedah poslanke SDS je vse kazalo na to, da je bil obisk v veliki meri politično obarvan in pristranski ter poskus vplivanja na medijsko krajino v Sloveniji. Da je bilo res tako, po prepričanju SDS kaže tudi odločitev ustavnega sodišča, ki je februarja 2023 začasno zadržalo izvrševanje dela novele zakona o RTV, marca, po obisku Jourove, pa zadržanje odpravilo. Tedanji predsednik ustavnega sodišča Accetto se pri tem glasovanju ni izločil, kar po navedbah Alenke Jeraj kaže na »verjetnost, da je prav njegov glas presodil v korist zagovornikov zakona«. Spomnimo. Evropski poslanec Milan Zver je pred dvema tednoma sporočil, da mu je EK na njegovo zahtevo po odločitvi Sodišča EU razkrila vsebino dokumentacije, namenjene pripravi na srečanje med Jourovo in Accettom, pri čemer v internem opomniku piše, naj Jourová »poišče priložnost, da preveri stališča predsednika ustavnega sodišča o novem zakonu o RTV Slovenija«.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!