V novi Demokraciji preberite: Poklukar, arogantni in naduti lojalni »čistilec«, pripravljen za »depolitizacijo resorja in policije«

Piše: Vida Kocjan

Tudi pri notranjem ministru smo priča kritikam, povezanim z nekompetentnostjo, politizacijo, prikrivanjem in laganjem. Kdo je Boštjan Poklukar? Kuhar in/ali natakar z Bleda, ki je leta 1991 služil agresorski JLA, zelo skrivnosten o svoji poklicni poti, na vprašanja ne odgovarja. Celo ob prisegi v državnem zboru 21. februarja 2023 se je odrekel nagovoru in predstavitvi.

Kot tak je lahek plen tranzicijske levice, kar je dovolj za dvakratno vodenje ministrstva za notranje zadeve. V vsem tem lahko vidimo tudi razlog za Poklukarjevo predrznost in posmehovanje v času predvsem zadnje interpelacije zoper njegovo »delo«.

Poklukarjeva pot in skrivnosti

Boštjan Poklukar, letnik 1971, je kot član Liste Marjana Šarca (LMŠ) funkcijo ministra za notranje zadeve prvič opravljal od 18. septembra 2018 do 13. marca 2020. Drugič ministrsko funkcijo kot član stranke Gibanje Svoboda opravlja od 21. februarja 2023. Nasledil je Tatjano Bobnar, ki je bila primorana s tega mesta odstopiti.

Še pred tem so ga Golobovi postavili za vodjo uprave za vojaško dediščino na ministrstvu za obrambo, to mesto je zasedel junija 2022. Leta 2015 se je zaposlil v Upravi RS za zaščito in reševanje, 1. septembra 2017 pa je prevzel vodenje Centra za obveščanje Kranj. Vmes je bil zaposlen v službi za protokol ministrstva za obrambo. V Poklukarjevi uradni predstavitvi na vladni strani je zapisano, da je bil od leta 1991 zaposlen na ministrstvu za obrambo, kjer naj bi bil opravljal različne naloge in dosegel čin višjega štabnega vodnika.

