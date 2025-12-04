V novi Demokraciji preberite: Po stopinjah dirigirane demokracije: Slovenija v krempljih srbskega lobija?

Piše: Gašper Blažič

Pojem »dirigirana demokracija« se v slovenskem javnem diskurzu ne pojavlja prav pogosto. Morda tudi zato ne, ker v evropski demokraciji ta pojav ni močno zaznaven, pogosta pa ga zasledimo v državah zunaj Evrope – denimo v Rusiji.

Rusija ima formalno demokracijo, formalno tam obstaja opozicija pa tudi medijski pluralizem. V praksi je seveda vse drugače. A očitno se takšni vzorci »demokrature«, kot je ta pojav pred dobrimi dvajsetimi leti imenoval pisatelj Drago Jančar, prek t. i. srbskega sveta prenašajo tudi v Slovenijo, kar je še posebej vidno po referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Opozicija reagirala s paliativno oskrbo

Nekaj je jasno: referendumski izid je vladajočo (izrojeno) levico očitno šokiral, saj je pričakovala gladko zmago v skladu z napovedjo anket. Ta zmaga bi tudi pomenila psihološko prednost pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo že čez dobre tri mesece. Ni skrivnost, da so botri iz ozadja želeli na tej podlagi sprožiti veliko javnomnenjsko ofenzivo proti opoziciji, ki bi jo v primeru referendumskega poraza skoraj zagotovo doletel nov notranji razkol. To pa se ni zgodilo in v resnici so opozicijske stranke pridobile moč, tudi možnost, da pride po prihodnjih volitvah (vsaj) do sestave nove, dokaj trdne in stabilne desnosredinske koalicije, je sedaj precej večja. Še zlasti to velja za SDS, ki je že v nekaj dneh po referendumu v parlamentarni postopek vložila nov zakonski predlog, ki bi uredil paliativno oskrbo.

