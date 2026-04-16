V novi Demokraciji preberite: Obrisi nove koalicije se že kažejo, nervoza levičarjev pa narašča

Piše: Gašper Blažič

Ali se v Sloveniji izrisuje nova koalicija, ki bo zaobšla doslej vladajočo Svobodo? Nedavna izvolitev novega predsednika državnega zbora je marsikaj postavila na glavo, tudi številne stereotipe o zamerljivih desnih politikih.

V trenutku, ko z odra vladajočih evropskih politikov odhaja Viktor Orban kot predstavnik srednjeevropskega suverenizma, ki je blizu Moskvi, se je na položaj, ki v praksi pomeni položaj »podpredsednika države«, nepričakovano povzpel Zoran Stevanović, sicer novinec v parlamentu. To je sprožilo panične odzive v vrstah tranzicijske levice, a prav ti odzivi so jo dokončno razgalili.

Vitka država in manj davkov

Bodimo iskreni: izvolitev predsednika najmanjše in hkrati nove parlamentarne stranke je sicer res neobičajna praksa, a to hkrati ne pomeni, da je Stevanović ustoličen za nadaljnja štiri leta. Leta 2018 se je denimo zgodilo, da je bil po volitvah za predsednika DZ izvoljen Matej Tonin (dobil je zelo veliko število glasov!), a se je dejansko umaknil zelo hitro, namreč po tistem, ko se je izoblikovala »antijanša« koalicija pod vodstvom Marjana Šarca. Torej tistega politika, ki sedaj javnosti dopoveduje, da nikakor ne bi smeli izigrati bojda nespornega zmagovalca volitev, namreč Roberta Goloba, čeprav je sam naredil natanko to. Leta 2018 je namreč zmagala Janševa SDS, prednost pred LMŠ (ki je sedaj del Svobode) pa je bila precej večja, kot je sedaj prednost Svobode pred SDS – po sedaj veljavnem štetju, ki bo zelo verjetno dočakalo tudi sodno revizijo.

