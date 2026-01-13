V novi Demokraciji preberite: Novoletno darilo vlade: elektrika bo krepko dražja

Piše: Jože Biščak

Sredi decembra so poslanci s 45 glasovi za in 21 proti sprejeli nov zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). »Zakon bo omogočil hitrejši, preglednejši in pravičnejši razvoj infrastrukture obnovljivih virov energije v Sloveniji,« so zapisali na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE). Niso pa seveda povedali, da bodo zneski na položnicah za elektriko zaradi socializacije stroškov spomladi bistveno višji.

»Če prav razumem, bo ta vlada vsem, ki nimamo sončne elektrarne, zaračunala vsak mesec dodatno 8 do 10 evrov elektroprispevka, da bomo pokrivali stroške. net meteringa lastnikom sončnih elektrarn. Elektropodjetja in lastniki sončnih elektrarn bodo srečni, vsi drugi pa ‘nategnjeni’,« je na omrežju X zapisal ekonomist Matej Lahovnik.

Kaj je net metering?

Podnebni alarmisti prisegajo na zelo nezanesljive obnovljive vire energije. Mednje sodijo tudi sončne elektrarne, ki naj bi lastniku zagotavljale samooskrbo z elektriko. V zvezi s tem se pojavlja besedna zveza »net metering«. Gre za obračunavanje proizvedene in porabljene energije iz mikro sončni elektrarn. Ko sončna elektrarna proizvede več elektrike, kot je lastnik porabi (to je običajno poleti), se višek proizvedene elektrike oddaja v električno omrežje. Ko pa sončna elektrarna ne proizvaja dovolj energije (zimski čas), lastnik potrebno elektriko prejme iz električnega omrežja. Razlika se po sistemu »net meteringa« obračuna enkrat na leto. Bistveno pri tem je, da lastniki sončnih elektrarn presežek proizvedene električne energije oddajo v omrežje in jo kasneje porabijo brez dodatnih stroškov.

