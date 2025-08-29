V novi Demokraciji preberite: Nataša Pirc Musar in zloraba policijskega helikopterja

Piše: Vida Kocjan

Predsednica države Nataša Pirc Musar si je 16. avgusta na dopust in nazaj zaželela helikopterski prevoz in se tako izognila prometnim zamaškom na slovenskih avtocestah. Kar moramo dnevno prestajati državljani, uporabniki cest, ki za to še plačujemo, nje ne zanima. Predsednica je nad nami. Ne prej ne pozneje o tem, da je vlada Roberta Goloba popolnoma zavozila prometno ureditev, ni rekla nič, kaj šele dvignila glas. Bili pa smo priča njenemu cinizmu, oholosti in sprenevedanju.

Nataša Pirc Musar je s policijskim helikopterjem potovala iz Portoroža v Beltince in se nato tudi s helikopterjem v poznih večernih urah vrnila v Portorož. S helikopterjem se je odpravila na državno proslavo ob dnevu združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Dopust je preživljala v hrvaški Istri, a ker je bila proslava v Beltincih že precej časa napovedana, bi temu dogodku lahko prilagodila svoj dopust.

S tega vidika je bil sporen predvsem helikopterski prevoz od Ljubljane do Portoroža, kamor so jo morali iti iskat in jo tudi pripeljati nazaj. Helikopter se je nato ponoči vrnil v Ljubljano.

Za tovrstni prevoz se je odločila zaradi kolon na avtocesti, kjer državljani posebno letos stojimo v dolgih kolonah, nekateri celo pravijo, da parkiramo na cestah kljub kupljenim vinjetam. Doslej predsednice nismo slišali, da bi imela pripombe na to, še manj, da bi privzdignila svoj glas in odločevalce v vladi ter Družbi za avtoceste RS (Dars) opomnila, naj ljudem ne otežujejo življenja. Naj razmere na cestah uredijo tako, da ne bo daljših zastojev.

