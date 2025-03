V novi Demokraciji preberite: Namesto konkretnih rešitev nam vsiljujejo nove davke

Piše: Vida Kocjan

V koaliciji so glede dolgotrajne oskrbe dosledni samo pri dodatnem davku, pravice državljanov jih ne zanimajo. Pogoji za nov davek pa še niso izpolnjeni, zato so poslanci SDS vložili novelo zakona, s katero predlagajo ukinitev plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo in rešitev, da bodo oskrbovalci družinskega člana lahko tudi upokojenci.

Poslanci vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) so 21. julija 2023 sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim so uzakonili obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. Prispevna stopnja je določena v višini 1 odstotka za zaposlene, 1 odstotka za delodajalce in 1 odstotka za upokojence (iz neto pokojnin). Zakon določa tudi možnost uvedbe doplačil leta 2028 ali kasneje, če prihodki iz prispevkov ne bodo zadoščali za financiranje vseh pravic in drugih stroškov.

Golobova koalicija je zakon o dolgotrajni oskrbi sprejela brez socialnega dialoga, na kar so opozorili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZZZS) pod vodstvom Lidije Jerkič. Zapisali so, da je vlada pri sprejemanju »ignorirala strokovne institucije in socialne partnerje«.

