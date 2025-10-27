V novi Demokraciji preberite: Mednarodni denarni sklad znižal napoved gospodarske rasti za Slovenijo

Piše: Vida Kocjan

Mednarodni denarni sklad je letos že drugič zapored znižal napoved letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda (BDP). Če je oktobra lani pričakoval 2,6-odstotno rast, aprila letos pa 1,8-odstotno, zdaj pričakuje le še 1,1-odstotno rast, kar je 0,7 odstotne točke manj kot v aprilski napovedi in kar 1,5 odstotne točke manj kot v napovedi iz oktobra 2024. Napoved za Slovenijo je torej drastično znižal oziroma v nekaj mesecih več kot prepolovil.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je tako sledil slovenskemu vladnemu uradu za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ter Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD), ki sta v preteklih tednih napoved letošnje gospodarske rasti za Slovenijo že popravila precej navzdol.

Ključni razlogi za drastično znižanje

IMF navaja več dejavnikov, ki vplivajo na bolj pesimističen pogled na gibanje BDP v Sloveniji. Med notranjimi težavami opozarjajo na višjo inflacijo in zmernejšo potrošnjo gospodinjstev zaradi višjih cen energentov in hrane.

Prav višja potrošnja je tista, ki zdaj ohranja gospodarsko rast (BDP) pozitivno. Odstotek je sicer nizek, vendar pa prav zaradi višje potrošnje država še ni v recesiji. Na to je sredi oktobra v oddaji Ura moči na portalu Info360 opozoril Janez Šušteršič, finančni minister v drugi Janševi vladi. Na vprašanje, v kakšnem stanju je ta čas država, je dejal, da je očitno vladajočim »popolnoma jasno, da morajo pumpati denar ljudem za to, da ga porabijo, ker je poraba edina, zaradi katere še nimamo negativnih številk BDP in nismo v recesiji«. Realno stanje pa se bo pokazalo takrat, ko bo počil balon. Dejal je, da bi po izračunih zdajšnje (Golobove) vlade lahko šli s tako porabo naprej še dve leti, potem pa bo prišla druga vlada, ki bo rekla, da tako ne gre več naprej. Za zategovanje pasu bo tako kriva nova vlada in ne tista, ki je zapravljala.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!