V novi Demokraciji preberite: Lažejo in sprenevedajo se, da ostanejo na oblasti

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) je svoj pohod na oblast začela z lažmi, manipulacijami in zavajanjem javnosti in tako tudi vlada že dobra tri leta. Spomnimo na samooklicani in razbijaški KUL, kjer sta predsednika in predsednici takratnih strank skoraj na dnevno vpili, kako slabo dela Janševa vlada. Politično so se kadrovske karte nekoliko pomešale, vendar bistvo ostaja.

Eden zadnjih primerov je zavajanje in manipulacije okrog 5 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambne izdatke. Pa pojdimo po vrsti.

Golob: Visoka plača, ukradena identiteta, Romunija

Robert Golob je bil do konca leta 2021 predsednik uprave državne družbe Gen-I. Mandata mu nadzorniki niso podaljšali, Golob je to označil kot politično odločitev. Kriv naj bi bil seveda takratni predsednik vlade Janez Janša. Potem se je Golob odločil za vstop v politiko, ali bolje, kot t. i. nov obraz so ga določili strici iz ozadja, kar je danes bolj jasno kot kadar koli prej.

Tik pred volitvami aprila 2022 je Golob javno lagal o svoji izredno visoki plači v Gen-I, hkrati pa zavajal tudi o bančnem računu v Romuniji, odprtem na svoje ime. Avstrijsko Raiffeisen Bank v Romuniji je javno obtožil, da je sodelovala pri odprtju računa pri kraji njegove identitete. Bančne dokumentacije, povezane z odprtjem tega računa, ni pokazal, novinarjem Dela je kazal le neki bančni izpisek s tega računa, ki naj bi dokazoval, da na njem ni bilo denarja. Spirala laži se je zavrtela, kraje identitete ni prijavil policiji, napovedal je, da bodo to menda storili njegovi odvetniki, ko bodo pridobili bančno dokumentacijo. Bile so volitve, o prijavi kraje identitete ni bilo več slišati, pa tudi o bančnem računu ali kakršnih koli postopkih njegovih odvetnikov zoper avstrijsko Raiffeisen bank ne. Na to je treba spomniti ob vseh Golobovih nadaljnjih ravnanjih; po volitvah 2022 je namreč postal predsednik vlade. Z lažmi, manipulacijami in zavajanjem pa nadaljuje.

