V novi Demokraciji preberite: Kultura življenja premagala kult smrti!

Piše: Petra Janša

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je padel! Volivci so ga na nedeljskem referendumu večinsko zavrnili – proti zakonu je glasovalo 53,44 odstotka volivcev, hkrati pa je nasprotnikom uspelo doseči zavrnitveni kvorum.

Po skoraj vseh preštetih glasovnicah se je proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izreklo 369.513 volivk in volivcev, za zavrnitev zakona pa so nasprotniki potrebovali najmanj 339.205 glasov proti. Za omenjeni zakon je glasovalo 321.937 oziroma 46,56 odstotka volivcev. Volilna udeležba je bila po ponedeljkovih podatkih 40,94-odstotna, izidom pa morajo na Državni volilni komisiji prišteti še glasovnice, ki bodo prispele po pošti iz Slovenije in tujine.

Kar v sedmih volilnih enotah proti

Zakon so zavrnili v sedmih volilnih enotah, večinsko so ga podprli le volivci v volilni enoti Ljubljana Center, volivci enote Ljubljana Bežigrad, ki sicer obsega del osrednje Slovenije vse do reke Kolpe, so glasovali proti. Nasprotniki zakona o asistiranem samomoru so zmagali tudi v večini volilnih okrajev po državi. Od skupno 88 volilnih okrajev je zakon dobil podporo le v 32, in sicer na Jesenicah, v Radovljici 2, Novi Gorici 2, Sežani, Kopru 1 in 2, Piranu, Izoli, Kočevju, Domžalah 2, ljubljanskih okrajih Bežigrad 1 in 2, Šiška 1, 2 in 3, Center, Moste-Polje 2 in 3, Vič-Rudnik 2 in 3, ter v Zagorju, Hrastniku in Trbovljah, Celju 2, Rušah, mariborskih okrajih 1, 2, 4, 5, 6 in 7 ter na Ptuju 2.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!