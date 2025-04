V novi Demokraciji preberite: Koalicija je spet ponižala zdravnike in zabila še en žebelj v krsto zdravstva

Piše: Vida Kocjan

Koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) kar ne neha z napadi na že tako obremenjene zdravnike in druge izvajalce zdravstvenih storitev. Tokrat so presegli sami sebe. S sprejetjem novele zakona o zdravstveni dejavnosti pospešeno uničujejo tako zdravstvo kot bolnike.

Sprejeli so spremembe zakona, na katerih neprimernost je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora RS in jasno zapisala, da predlog po vsebini pomeni temeljito preoblikovanje sistema, ki bi moral biti predmet popolnoma novega zakona – ne samo novele. Kljub temu ga je koalicija trmasto sprejela.

Glavni poudarki sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti vključujejo strožje pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, večjo vlogo javnih zavodov, omejitve pri zasebnem delu zdravnikov in možnost hitrejšega odvzema dovoljenj izvajalcem, ki ne izpolnjujejo pogojev. Po mnenju ministrstva za zdravje gre za nujen korak k večji kakovosti in varnosti pacientov.

A kritiki opozarjajo: pod krinko nadzora in urejenosti se skrivata centralizacija in politični nadzor nad zdravstvom.

Zdravniške organizacije so do novele izrazito kritične. Posebno zaskrbljenost povzroča tudi omejevanje možnosti za delo zdravnikov zunaj matične ustanove. Marsikdo v tem vidi udarec za fleksibilnost sistema, ki že zdaj težko zagotavlja dovolj kadra za vse potrebe.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!