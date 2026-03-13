V novi Demokraciji preberite: Kako se je Svoboda razkrila kot kriminalna združba

Piše: Gašper Blažič

Ali zadnje javnomnenjske raziskave Mediane, ki kažejo na občuten vzpon Svobode in Levice, s tem pa tudi na veliko verjetnost, da bo prihodnja vlada takšna kot sedanja, kažejo hudo nervozo v glavnem štabu globoke države?

V zadnjem času se je okoli Golobove vlade zvrstilo že toliko afer, sprevrženosti in škandalov, da pravzaprav lahko govorimo že o elementih kriminalne združbe, ki ima v državi oblast. Kakor so rekli nekdaj: vsaka država ima svojo mafijo, v Sloveniji pa je obratno, saj ima mafija svojo državo.

Skrivnostno izginotje Roberta Goloba

Potem ko je 28. februarja »zaropotalo« na Bližnjem vzhodu, je premier Robert Golob zelo kmalu »poniknil«. Še v soboto dopoldne, ko se je začela vojaška operacija, je kakor podprl iransko ljudstvo, očitno tudi zato, ker se ni hotel zameriti Američanom. Nato pa je v ponedeljek (2. marca) zjutraj prišlo obvestilo, da je premier na bolniškem dopustu, zato je odpovedal vse obveznosti za naslednje dni. Tudi slavnostni govor na prireditvi ob dnevu civilne zaščite na Brdu pri Kranju je namesto premierja prebral Borut Sajovic. Slednji pa je imel dva dni kasneje še eno pomembno dolžnost – ob prihodu prvega evakuacijskega letala iz Omana je sprejel prve potnike. To naj bi storil Golob, ki pa ga nato ni bilo. Bojda tudi zato ne, ker evakuirani Slovenci niso pokazali ravno veliko navdušenja niti nad Golobom niti nad Tanjo Fajon. Predvsem pa je nenavadno, kako je Golob po tridnevnem izginotju spet postal »viden«, ko je vlada obiskala Mestno občino Ljubljana. …

