V novi Demokraciji preberite: Kako nas skušajo s tožbami onemogočiti

Po napovedi tožbe, ki jo je prejšnji ponedeljek (23. februarja) napovedala Asta Vrečko, se postavlja vprašanje, ali je bilo to dejanje storjeno iz golega obupa.

Asta Vrečko, aktualna ministrica za kulturo (ki tega resorja v naslednji vladi zanesljivo ne bo več vodila) in sokoordinatorica Levice, je namreč s tem dejanjem, če povemo figurativno, dvakrat ustrelila v lastno koleno. Najprej je Demokraciji naredila uslugo brezplačnega oglaševanja, nato pa še povečala možnost, da na sodišču pride na dan resnica, kdo vse se je zabaval na orgijah v Fotopubu. Na novinarski konferenci pa pravzaprav ni zmogla navesti nobenega argumenta – zgolj to, da širimo laži.

Asta bi utišala sovražni govor

In kaj takšna tožba pomeni? Tožiti medij en mesec pred volitvami pomeni nič manj kot samo še podžgati namige o prepletenosti Fotopuba in njegovega sedaj že nekdanjega šefa Dušana Josipa Smodeja. Asta Vrečko je dejansko naredila isto napako kot že prej trojica poslank Svobode, namreč Urška Klakočar Zupančič, Lena Grgurevič in Tamara Vonta, ko smo objavili naslovnico z vsemi tremi poslankami v militarističnih uniformah iz kolekcije Hugo Boss. No, ministrica očitno niti ni šla brat članka, očitno jo je vznemirila že sama naslovnica. Tako kot prej omenjeno trojico poslank in tudi Roberta Goloba, ki smo ga po njegovo neupravičeno oblekli v »Dučeja«. »Čas je, da naredimo konec sovražnemu govoru ter zlorabi medijev oziroma svobode govora,« je Vrečko poudarila na novinarski konferenci. In zatrdila, da tednik Demokracija, ki je povezan s stranko SDS, širi politično propagando. Pri tem ne spoštujejo nobenih pravil, prav tako »niso na kakršen koli način zavezani resničnosti«. Kot je dejala, »to ni novinarstvo, to je politična tehnika, so diskreditacije in je nekaj, kar poznamo zelo dobro tudi iz nekaterih drugih režimov«, pri tem pa omenila nacizem in fašizem. No, te besede je izrekla ministrica za kulturo, torej resorja, v katerega sodijo tudi mediji. Lahko rečemo, da gre za vojno napoved.

