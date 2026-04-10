V novi Demokraciji preberite: Jankovićevo koruptivno in brutalno vladanje: V znamenju korupcije, arogance in nasilja

Piše: Vida Kocjan

Od »10 odstotkov od posla« po besedah odvetnice Nine Zidar Klemenčič in politično-pravosodne nedotakljivosti po besedah Dominike Švarc Pipan prek izsiljene gradnje kanala C0 na vodonosniku do brutalnega pretepa lastnikov zemljišč – to je danes »ljubljanski model oblasti«.

Po skoraj dveh desetletjih na čelu Ljubljane in kljub številnim aferam, padlim preiskavam in očitkom o klientelizmu ter korupciji se zdi, da moč Zorana Jankovića ne slabi. Nasprotno: v ozadju Golobove vlade in po domnevni (tesni) volilni zmagi Svobode marca 2026 postaja vse bolj brutalen in aroganten.

Mreža zavezništev, sporni projekti, klientelizem in korupcija

V času Jankovićeve ere se je izkazala koncentracija politične moči, priča smo bili vrsti afer in preiskav, ki so skozi leta pretresale slovensko javnost. V zadnjem času pa smo priča tudi potrditvam pomembnih posameznikov, ki Jankovića označujejo za človeka, ki mu daš »10 odstotkov od posla in to je to«, ter kot osebo z veliko politično močjo v državi. Za podobo župana se tako skrivajo mreža političnih zavezništev, sporni projekti in očitki o klientelizmu ter korupciji, v zadnjem času tudi nasilju.

