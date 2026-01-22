V novi Demokraciji preberite: Golobovo stanje šoka pred volitvami

Piše: Gašper Blažič

Ali je premier Robert Golob dva meseca pred volitvami že »gotof«? Njegovo politično zaledje zgroženo ugotavlja, da predvolilni bombončki iz lanskega decembra niso prinesli ustreznega javnomnenjskega učinka.

V začetku tega tedna je zdaj že razvpita agencija Mediana za RTV Slovenija pohitela s prvo volilno napovedjo, ki kaže na to, da bosta levi in desni blok precej izenačena. To je seveda interpretacija Mediane, toda prav umestitev Zorana Stevanovića in njegove stranke Resni.ca kaže na to, kakšni so dejanski načrti »stricev«, ki želijo na vsak način obdržati levo koalicijo na oblasti. No, ne nujno ravno v takšni sestavi, kot je sedaj. Toda ta trenutek se zdi, da različne agencije za merjenje javnega mnenja favorizirajo predvsem Levico, ki ji napovedujejo celo boljši izkupiček kot leta 2022, ko je sprva kazalo, da je ne bo v parlamentu, potem pa je v finišu »zlezla« čez parlamentarni prag.

Stevanović namesto Pucka?

Toda nekaj je jasno: načrt z Zoranom Stevanovićem jasno predvideva, da bi slednji odigral podobno vlogo kot pred tridesetimi leti tedanji poslanec SKD Ciril Pucko. Spomnimo: takrat, na parlamentarnih volitvah leta 1996, je desni tabor (SLS, SKD, SDS) dobil 45 poslancev, levi tabor (LDS, ZLSD, DeSUS, SNS) pa 43, medtem ko sta poslanca manjšin gravitirala k levici. LDS je bila med strankami seveda prva in je imela največ poslancev, …

