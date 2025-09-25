V novi Demokraciji preberite: Golobovo hinavsko obljubljanje predvolilnih bombončkov

Piše: Vida Kocjan

Ko predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija niti po treh letih in pol, nekaj mesecev pred volitvami torej, nimata kaj pokazati, začne vlada hinavsko obljubljati predvolilne bombončke. S političnim manevrom in posledično z delitvijo »sladkih« ukrepov za volivce. Gredo se nevarno igro tako za gospodarstvo kot državljane.

Pri obljubljanju predvolilnih bombončkov gre za metaforo za populistične, kratkoročne koristi, ki so po mnenju kritikov hinavski, ker se financirajo na račun gospodarstva, dolgoročne stabilnosti ali drugih prioritet, ne pa iz resničnih strukturnih reform.

Primer božičnice

Glavni primer je predlog uvedbe obvezne, neobdavčene božičnice (oziroma t. i. 14. plače), ki ga je vlada napovedala 17. septembra in obravnavala 19. septembra 2025.

To sicer ni osamljen primer – Golobova vlada je podobno ravnala že prej. Marca 2025 je tako na primer obljubljala razbremenitve davkov za zaposlene. Namesto tega smo bili priča povečanju davkov, med drugim davka na plače za dolgotrajno oskrbo, ki ga prisilno plačujemo od 1. julija 2025, storitve za to pa niso na voljo.

Golob je torej znan po obljubah, sedaj, v predvolilnem ozračju, pa jih trosi še več. Volitve so blizu, podpora Golobu pa strmo upada, zato gre za očiten poskus kupovanja volilnih glasov.

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!