V novi Demokraciji preberite: Golobova Svoboda – reinkarnacija fašizma?

Piše: Gašper Blažič

Po famozni poroki in misiji »prvega para« na Brezjah se je v soboto, 20. septembra, v Kopru »zgodil« še kongres Gibanja Svoboda, ki je pravzaprav le potrdil to, kar je že odločila globoka država, da Robert Golob ostane na čelu stranke kot adut za volilno tekmo.

Kot je znano, je Roberta Goloba kot edinega kandidata podprlo 326 navzočih članov stranke, pet jih je bilo proti. A ta kongres, ki je bil še eden v vrsti piarovskih dogodkov za ustvarjanje navidezne resničnosti s »cesarjevimi novimi oblačili« − in v posmeh vsemu, kar ima zveze z demokracijo, pospremili pa so ga s pesmijo »Bella Ciao« − je minil v senci dogodkov vsega tega, kar se je zgodilo pred njim. Dan pred kongresom je namreč državnozborska komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti zavrnila sklepe glede financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Opozicijski poslanci so zagovarjali ustanovitev posebnega finančnega sklada, koalicijski pa so se izgovarjali, da mehanizmi že obstajajo, a se ne uporabljajo v zadostni meri. Povedano drugače: po Golobovem »svaljkanju« na Brezjah zaradi otrok z rakom so njegovi poslanci demolirali zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Ogorčenje je veliko, predvsem v Društvu Viljem Julijan, ki je le malo pred tem napovedalo protestni shod pred državnim zborom ravno zaradi ignorance oblasti.

Zaščita lika in dela Roberta Goloba

Toda tisto, kar še bolj bode v oči, je »zaščita lika in dela Roberta Goloba«, če uporabimo parafrazirano obliko sistema, ki je ščitil podobo diktatorja Josipa Broza Tita. Kot je znano, Gibanje Svoboda napoveduje sodni pregon vsaj treh oseb, ki naj bi bile posegle v premierjevo dobro ime z žaljivimi zapisi na družbenih omrežjih. Toda dejansko se je plaz tožb sprožil že ob naslovnici Demokracije, na kateri so se glavne tri dame iz poslanske skupine Svobode (Urška Klakočar Zupančič, Lena Grgurevič in Tamara Vonta), oblečene v militaristično kolekcijo znamke Hugo Boss, ki so jo uporabljali vodilni nemški vojaški kadri v času Tretjega rajha. Že odzivi na naslovnico so pokazali, da je očitno vladajoča elita zelo občutljiva na vsako primerjavo njenega ravnanja s fašizmom in z nacizmom. Zanimivo, komunistična ikonografija jih sploh ne prizadene, ker se sami smatrajo za »ponosne naslednike« komunistov in nimajo komunizma za zlo. Ko pa gre za fašizem in nacizem, se čutijo neverjetno prizadete.

