V novi Demokraciji preberite: Golob brani svoj položaj po Miloševićevem receptu

Piše: Gašper Blažič

Dogajanje v naši državi nakazuje tudi možnost, da tranzicijska plenilska elita ne bo zlepa spustila oblasti iz rok in da bi lahko prišlo tudi do poskusa uzurpacije oblasti.

Predvolilna kampanja se je 19. februarja začela tudi uradno, tako da za čas do 22. marca velja, da se bodo mediji še posebej posvečali soočenjem predstavnikov strank. A kot kaže, »normalne« kampanje tudi tokrat ne bomo imeli. Premier Robert Golob se zapleta v vedno hujšo spiralo laži in sprenevedanja – zlasti pri aferi Ugljan –, hkrati skuša igrati vlogo žrtve t. i. kibernetskega napada. Istočasno pa mediji iščejo način, kako upravičiti potrebo po še enem »pernatem« mandatu.

Kako je »Slobo« hotel ukrasti volitve

A vrnimo se nekoliko v preteklost. Namreč v leto 2000. A ne v Sloveniji, pač pa v Srbiji, ki se je tiste jeseni po skoraj petnajstih letih končno otresla diktature »vožda« Slobodana Miloševića. 24. septembra 2000 so bile v Srbiji predsedniške volitve, ki naj bi po kakor demokratični poti potrdile novi Miloševićev mandat. Spomnimo: »vožd« se je leta 1986 prebil na vrh srbske zveze komunistov, tri leta kasneje pa je postal srbski predsednik in bil nato od leta 1997 dalje še predsednik tedanje Zvezne republike Jugoslavije, torej preostanka SFRJ (Srbija in Črna gora). Njegov izzivalec je bil takrat Vojislav Koštunica, vendar je zvečer Milošević kakor zmagal za nekaj glasov in opozicija začela glasno opozarjati na prevare in poneverbe. Začela je prirejati protestne shode, ki so vrhunec dosegli 5. oktobra 2000 v Beogradu z več kot pol milijona protestniki iz vse države. Milošević je poskušal protest zatreti s silo, padli sta najmanj dve smrtni žrtvi, več kot sto ljudi je bilo ranjenih. Vendar so Miloševiću poslušnost odpovedale tudi vojska in posamezne elitne policijske enote.

