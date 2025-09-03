V novi Demokraciji preberite: Denar dajejo Palestini, Slovenci pa crkavamo; Legalizirajo »zadevanje« z marihuano; Z novo župansko stranko Janković rešuje Svobodo; Intervjuji: Aleš Primc, Zvone Čadež in Igor Omerza

Piše: G. B.

Izšla je nova Demokracija v prenovljeni podobi! V njej ugotavljamo, da vladajoča levičarska koalicija finančno podpira teroriste na Bližnjem vzhodu z denarjem slovenskih davkoplačevalcev, domačih problemov pa ne vidi. Opozarjamo, da zdravstvena stroka nasprotuje škodljivemu zakonu o konoplji za osebno rabo. V intervjujih so za Demokraciji spregovorili Aleš Primc, dr. Zvone Čadež in mag. Igor Omerza. Pišemo tudi o tem, kako veliko gospodarsko škodo povzročajo zastoji na avtocestah in kako so se začeli zbirati podpisi za referendum proti zastrupljanju bolnikov. Pišemo tudi o tem, kako Zoran Janković s t. i. župansko stranko rešuje Gibanje Svoboda. Z Demokracijo boste vedeli več!

Vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pod vodstvom Roberta Goloba se v pomanjkanju idej in predvsem sposobnosti ter kompetenc ukvarja le še z neobstoječo državo Palestino in s financiranjem tamkajšnjih teroristov, ki želijo izbrisati Izrael z obličja zemlje. Na težave domačih ljudi zavestno pozabljajo. Pravzaprav jim je za ni mar. Promet stoji, ljudje umirajo zaradi pomanjkanja zdravstvenega varstva, vsak mesec dobimo nove davke, kupna moč se evidentno zmanjšuje, inflacija je nad evropskim povprečjem, izstopajo visoke podražitve hrane, gospodarska rast je komajda nad vodo, ljudje izgubljajo službe, konkurenčnost gospodarstva se zmanjšuje, nasprotno pa se javni sektor krepi, posledično tudi javna poraba, državne finance pa so v minusu. Vendar vse to vlade Roberta Goloba ne moti, raje se ukvarjajo »s svetom« (in sami s seboj). S tem odvračajo pozornost z domačih problemov, na zunanjepolitičnem področju pa državi ne pomagajo. Z aktivistično zunanjo politiko polarizirajo domačo javnost in zmanjšujejo verodostojnost Slovenije kot nevtralnega akterja, na kar je že večkrat opozoril tudi nekdanji veleposlanik Tone Kajzer. Domače težave ostajajo nerešene.

Stranka županov: še en Jankovićev poskus reševanja Gibanja Svoboda?

Posebno vprašanje pa je, zakaj je bila nedavno ustanovljena t. i. županska stranka z imenom Skupnost, ki ji načeluje hrastniški župan Marko Funkl. Ideja o ustanovitvi stranke lokalnih zanesenjakov vendarle ni tako nova, pojavljala se je že leta 2010, vendar le v obliki ideje, do konkretizacije pa ni prišlo. Motiv sicer ni povsem jasen, omenja se, da je bil namen zmanjšati vpliv večjih (vsedržavnih) strank na delovanje občin, zato naj bi se za novo stranko vnemali predvsem neodvisni župani in občinski svetniki t. i. neodvisnih strankarskih list, ki so, to je treba priznati, že stalni prvaki na lokalnih volitvah. Po drugi strani pa naj bi nova stranka združila vse tiste, ki se ne morejo najti v nobeni od obstoječih strank, in poskušala vplivati na državnozborske volitve. To je sicer svojevrsten nonsens, saj že od leta 2012 velja nezdružljivost poslanske in županske funkcije, kar lahko pomeni precejšnjo oviro, skakanje z županske na poslansko in nato spet na župansko funkcijo pa je milo rečeno precej neresno. Če bi kateri od sedanjih županov resno meril na kandidaturo za državni zbor, bi moral odstopiti že prej in pokazati resnost, sicer bi lahko prišlo do pojava, ki smo ga že videli, da bi izvoljeni poslanci, ki so na ta položaj prišli z županske funkcije, še isto leto na lokalnih volitvah spet prešli nazaj na župansko funkcijo – državnozborske in lokalne volitve so namreč vsaj za zdaj razpisane v istem koledarskem letu, državnozborske spomladi in lokalne jeseni.

Intervjuja: dr. Zvone Čadež in mag. Igor Omerza

»Meni so očitali 0,9 milijona evrov presežkov odhodkov nad prihodki v letu 2023. Le-te sem utemeljil z zaprtostjo posameznih oddelkov URI Soča zaradi energetske obnove, kar je zmanjšalo letno število rehabilitiranih pacientov in manj denarja iz blagajne ZZZS. Ali ste kdaj slišali, da bi zdajšnja vlada omenjala zamenjavo generalnega direktorja UKC Ljubljana doc. dr. Marka Juga, ki je poslovno leto 2023 končal z 20,7 milijona evrov več odhodkov kot prihodkov in poslovno leto 2024 s kar 45,7 milijona evrov minusa?« je v intervjuju dejal dr. Zvone Čadež, nekdanji direktor URI Soča.

Mag. Igor Omerza pa je spregovoril zlasti o novi knjigi o udbovskem zasledovanju študijskega srečanja Draga. »Presenetilo pa me je, nasploh, kar se zadeva Udbo in zamejstvo, kako so se udbovci tajno sprehajali po Trstu, kot da bi bili v Ljubljani. Pri Borisu Pahorju je bilo npr. vgrajeno tehnično sredstvo, zaradi težkih pogojev pa so eksploatacijo opravljali iz posebno prirejenih osebnih avtomobilov. Torej je imel Boris Pahor doma v Trstu vgrajeno prisluškovalno napravo in so okoli njegove hiše krožili posebej prirejeni avtomobili z udbovskimi posadkami!« je med drugim dejal.

Številni očitki na račun nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč

Izbira dveh helikopterjev znamke Leonardo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč je izredno sporna, visoka so tudi korupcijska tveganja. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je zato vložila zahtevo za sklic skupne nujne seje odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za zdravstvo. V SDS zahtevajo obravnavo nepravilnosti v postopku nakupa dveh namenskih helikopterjev in predlagajo več sklepov. Vzpostavitev helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) v Sloveniji se vleče že vrsto let, medtem ko je tovrstna oblika pomoči v drugih državah EU že dolgo standard. Gre za ključni segment zdravstvenega sistema, saj omogoča hitro in učinkovito pomoč življenjsko ogroženim bolnikom na težko dostopnih območjih.

Zastoji na slovenskih avtocestah povzročajo veliko gospodarsko škodo

Ni bilo namreč dovolj, da se štajerska avtocesta zaradi preplastitve voznega pasu (popravila bodo trajala še nekaj časa) pri počivališču Tepanje, kjer se zato, ker voznik ukrajinskega kombija ni opazil oznak za zastoj, zgodila huda prometna nesreča s šestimi smrtnimi žrtvami, duši v hudih prometnih zamaških! Sedemnajstega avgusta je Dars za ves promet zaprl hitro cesto med razcepom Nanos in Vipava proti Novi Gorici, napovedano pa je bilo, da bo popolna zapora trajala sto dni. Obnavljajo se Rebrnice, viadukt, ki je zgrajen na pobočju Nanosa, kjer je teren plazovit in drsi, kar je nevarno, zaradi česar je bila že od samega začetka trasa tega dela avtoceste sporna. Promet je bil preusmerjen na vzporedno regionalno cesto in Razdrto je v ta namen dobilo kar dva semaforja, enega pri izvozu z avtoceste, drugega sredi vasi, da bi ljudje zaradi povečanega prometa mogli čez cesto. Domačini potrjujejo, da se je promet skozi vas res močno povečal, in še, da so semaforji prava rešitev.

Škodljiv zakon o konoplji za osebno rabo – stroka mu nasprotuje

V Združenju za otroško in mladostniško psihiatrijo in Razširjenem strokovnem kolegiju za otroško in mladostniško psihiatrijo opozarjajo, da je jemanje konoplje v obdobju mladostništva še posebej škodljivo, saj vpliva na razvoj možganov, ki poteka najmanj do sredine dvajsetih let, je dejala psihiatrinja Marija Anderluh. Dodala je, da številne znanstvene raziskave potrjujejo povezavo med rabo konoplje in pojavom duševnih motenj, zgodnje psihotične simptomatike, anksioznosti, razpoloženjskih motenj in povečane samomorilnosti. Psihiatrinja Andreja Pirtovšek Šavs z Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana pa je opozorila, da kajenje marihuane lahko povzroči zmedenost, občutke tesnobe, negativno vpliva na spomin in motorične sposobnosti. Ob dolgoročni rabi pa se pogosteje pojavljajo psihoze in kronične bolezni, kot je shizofrenija. Psihiatri so posebej zaskrbljeni, saj predlog zakona dovoljuje marihuano v psihiatričnih ustanovah. »Naši pacienti zelo radi posegajo po marihuani in z njimi imamo vsakodnevne boje, da je to zanje škodljivo. Sedaj pa bodo dobili sporočilo, da je marihuana zdravilo,« je dejala Pirtovšek Šavsova.

Proti zastrupljanju bolnikov: začenja se zbiranje podpisov

»Referendum je še zadnja možnost, da preprečimo ta krivični in nevarni zakon, ki bi uvedel zastrupljanje bolnikov. Vsi smo prej ali slej bolniki. Bolniki potrebujejo zdravljenje, pomoč, lajšanje bolečin, bližino in sočutje, ne pa zastrupitve in siljenja v zastrupitev,« je sporočil vodja iniciative Aleš Primc, ki opozarja, da zakonu, ki ga je sprejela koalicija, nasprotujejo tudi organizacije zdravnikov in zdravstvenih delavcev. »Golobova vlada zdravstvene delavce sili, da bi morali sodelovati pri zastrupljanju bolnikov, kar v temelju ruši zdravniško Hipokratovo prisego, da zdravnik nikoli ne bo dal bolniku strupa,« dodaja Primc. Kot je še spomnil, so se za spoštovanje življenja in proti zastrupljanju bolnikov javno opredelili slovenski škofje in vse največje verske skupnosti v Sloveniji: Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev, Pravoslavna cerkev in Islamska skupnost. Slovenski škofje so v svoji izjavi med drugim zapisali: »Prepričani smo, da Slovenci in Slovenke ne potrebujemo ‘pomoči pri samomoru’, temveč pomoč, da bi zmogli vedno prepoznati dostojanstvo življenja. Podprimo referendum, ki zavrača ta predlog o pomoči pri samomoru!« Sporni zakon, ki ga je sprejela Golobova večina v državnem zboru, bi uvedel zastrupljanje bolnih in starejših v njihovih hišah, stanovanjih, v bolnišnicah in v domovih za starejše. »Se pravi tam, kjer bi se morali počutiti najbolj varne. Ta sporni zakon bo povzročil t. i. zastrupitveni mobing oz. siljenje bolnikov in starejših v zastrupitev,« opozarja Primc.

V novi številki Demokracije si lahko preberete številne analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Andrej Sekulović, Jože Biščak, Dominik Štrakl, Vinko Gorenak, Matevž Tomšič, Stane Granda, Andreja Valič Zver, Keith Miles in Andrej Fink.

