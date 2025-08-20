V novi Demokraciji preberite: Bo Robert Golob držal predvolilno obljubo in odstopil ali bo s poroko lovil novo zmago?; Vlada financira Palestince, na domače ljudi pa pozablja; Intervjuji: Ivan Sivec, Boštjan Perne in Tore Rasmussen

Piše: G. B.

V novi številki Demokracije se sprašujemo, ali se premier Robert Golob sploh spomni, kaj je obljubil pred prihodom na svojo funkcijo. Namreč, da bo odstopil v primer suma korupcije. Namesto tega se je odločil loviti novo zmago s pomočjo estradniške poroke s Tino Gaber. Pišemo tudi o tem, kako vlada financira Palestince, domače ljudi pa pozablja, ter o tem, kako Slovenija vse bolj koraka v smer pred letom 1990. Pišemo tudi o sumu korupcije v primeru nabave reševalnih helikopterjev ter o vse bolj verjetni obsodbi slovenskega pravosodja na Evropskem sodišču za človekove pravice. Z Demokracijo boste vedeli več!

Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije, je pred volitvami leta 2022 javno izjavil, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je kršil zakon o integriteti. Zdaj je to ugotovljeno, Golob pa se lovi na slamnate bilke (beri: odvetnika in malverzacije v povezavi s KPK), da mu obljube ne bilo treba izpolniti. Pravzaprav je že pozabil nanjo. Tako kot na tiste, da bo Slovenijo popeljal med najrazvitejše države. Namesto tega tonemo. Ta čas v zvezi s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar poteka preiskava KPK, ki je julija 2025 Golobu poslala osnutek ugotovitev, nanj pa je že odgovoril. Slednje je javnosti prikril. Po neuradnih informacijah naj bi bila KPK ugotovila kršitev integritete zaradi političnih pritiskov na policijo, vendar postopek še ni končan, končne ugotovitve pa še niso javne. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pričakuje ustavitev postopka, saj meni, da kršitev ni podana, medtem ko opozicija (SDS in NSi) poziva k izpolnitvi predvolilne obljube in h Golobovemu odstopu. V koaliciji (Gibanje Svoboda, SD, Levica) so odzivi zadržani; Gibanje Svoboda podpira Goloba, SD pa napoveduje razpravo po uradni objavi poročila KPK.

Projekt RoberTina: Z estradniško poroko po volilno zmago?

Prejšnji teden smo na spletni strani Demokracije kot prvi objavili domnevni datum poroke Roberta Goloba in Tine Gaber. No, začelo se je z obvestilom policistom iz urada za varovanje, da morajo biti na prvo septembrsko soboto vsi na delovnem mestu in v polni pripravljenosti. Seveda smo vprašanje o tem poslali v kabinet predsednika vlade, od koder pa nismo dobili odgovora. To pravzaprav ni presenetljivo, saj je že nekaj časa znano, da vladni krogi določene medije ignorirajo – podobno, kot je nedavno notranji minister Boštjan Poklukar ignoriral Planet TV in na medijski posvet o helikopterjih povabil samo predstavnike izbranih medijev. Pravzaprav nam niti ni bilo treba spraševati o tem, ker je Pop TV še isti dan (13. avgusta) »ekskluzivno« poročal o razkritem datumu poroke našega najbolj znanega politično-estradniškega para, ki naj bi ga v vlogi matičarja »zvezal« ljubljanski župan Zoran Janković. Seveda so drugi mediji to novico povzeli in se sklicevali na 24ur.com.

Sum korupcije pri nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč

Vladajoči so se pri nakupu dveh namenskih helikopterjev za nujno medicinsko pomoč odločili za italijansko podjetje Leonard S.p.A., kar je sprožilo številne odzive. Znani dolgoletni reševalec Robert Sabol navaja, da gre v primeru helikopterja Leonardo za vrhunski helikopter, dejstvo pa je, da večina reševalnih služb v EU uporablja helikopter drugega proizvajalca. Glede na opozorila strokovnjakov iz zdravstvenih vrst pa kaže, da je helikopter primeren za policijo, ne pa tudi za nujno medicinsko pomoč. Opozarjajo, da je v delu pozicije za glavo bolnika premalo prostora, nosila naj bi bila izbrana prečno, zato dostop do glave v zraku ne bo mogoč. Če bo tako, pa tudi Sabol opozarja, da je »ta izbira nepravilna in nevarna za bolnika/poškodovanca«. Nadalje urgentni zdravniki opozarjajo, da izbrani helikopterji (za zdaj naj bi kupili dva) ne ustrezajo potrebam zdravstvene stroke tudi zaradi neustreznega vitla in nepotrebnih sedežev. Opozarjajo, da stroka pri izbiri ni bila upoštevana.

Intervjuji: Ivan Sivec, Boštjan Perne, Tore Rasmussen

»Hamas je teroristično gibanje in nekritično povzemanje informacij, ki jih podaja teroristično gibanje, je nesprejemljivo in nevredno objektivnega novinarstva,« meni publicist Boštjan Perne, ki se ukvarja s področjem varnosti. »Slovenija se je postavila na čelo protiizraelske politike v EU. Izpostavila se je. Ni vztrajala pri ukrepih, ki bi jih sprejeli skupaj z Irsko in Španijo, in tako ohranila neko diplomatsko zadržanost in vsaj približno distanco, ampak »juriša« pred vsemi drugimi. Ukrepi Slovenije proti Izraelu so z mednarodnega vidika nepomembni. Dva ministra izraelske vlade, ki tako ali tako ne obiskujeta Slovenije, ne smeta več v Slovenijo, orožja ne bomo več kupovali od Izraela, čeprav ga niti do zdaj nismo, saj ga kupujemo prek posrednikov v EU, kot ga bomo še naprej in ne bomo več uvažali avokada z zasedenih ozemelj,« je še dejal.

Varuhi medijskega »svetega grala« trepetajo pred evropskimi sodniki

Ali bo ena najbolj škandaloznih odločitev slovenskih sodišč v zadnjih letih vendarle dobila epilog na najvišji ravni? Govorimo o sodbi, s katero je celjsko sodišče »zaščitilo« ugled Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl zaradi Janševega tvita o »presstitutkah«. Čeprav v primeru pravd med politiki in mediji tudi mednarodne sodne institucije razsodijo v prid slednjim, pa ni vedno tako, ko gre za ogrožanje človekove pravice do svobode izražanja. Prav zato niti ni presenetljivo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) prejšnji teden sprejelo pritožbo Janeza Janše, predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS), zoper sodbo slovenskih sodišč v sporu z novinarko RTV Slovenija Evgenijo Carl. Navadno sodišče veliko večino takih pritožb zavrže.

Vlada Roberta Goloba pošilja milijone v Gazo, medtem ko revščina doma narašča

Zdajšnji oblastniki se požvižgajo na upokojence in socialno ogrožene. Denar davkoplačevalcev raje preusmerjajo za migrante ali pa ga pošiljajo v Gazo. V naslednjih štirih letih bo vlada namenila vsaj milijon evrov letno za Palestince. Golobova vlada vedno znova dokazuje, da ji ni mar za slovenski narod. Prepoveduje zgodovinske slovenske simbole in tiste, ki nočejo biti demografsko zamenjani, obtožuje sovražnega govora. Na meji je odstranila ograjo in s tem sporočila migrantom, da so pri nas dobrodošli. Za slednje namenja velike vsote davkoplačevalskega denarja. Financira levičarske nevladnike in podpira iztirjeno spolno ideologijo skupnosti LGBT+. Zato ni čudno, da namenja velike vsote tudi Palestincem v Gazi, in to prek organizacije, ki jo sumijo povezav s terorističnim Hamasom. Medtem ko številni upokojenci pa tudi drugi živijo pod pragom revščine in komaj shajajo iz meseca v mesec, vlada raje skrbi za tujce kot zanje, za ljudi torej, ki so pomagali graditi in ustvarjati to državo.

Kolonizacija Marsa – roboti kot predhodniki človeštva

Poslovnež in najbogatejši človek na svetu Elon Musk napoveduje že prihodnje leto izstrelitev prve rakete proti Marsu. Robotskim posadkam bodo po načrtu kmalu sledile tudi človeške. Do leta 2041 samostojna in samooskrbna kolonija na rdečem planetu? Roboti Optimus, ki jih izdeluje korporacija Tesla, bodo uporabljeni za raziskovanje površja Marsa, je letos spomladi potrdil glavni delničar podjetja Elon Musk. Humanoidni roboti, ki so bili oktobra lani predstavljeni na Teslinem dogodku »Mi, roboti«, so bili predstavljeni kot pomočniki, sposobni opravljati gospodinjska in osnovna opravila. »Naredil bo vse, kar želite,« je Musk dejal na lanski predstavitvi. »Lahko je učitelj, varuška vaših otrok. Lahko sprehaja vašega psa, kosi vašo trato, prinese živila, je preprosto vaš prijatelj, streže pijačo. Kar koli si zamislite, bo delovalo.«

V tedniku Demokracija lahko preberete številne pronicljive in analitične kolumne naših urednikov, novinarjev in zunanjih sodelavcev. Tokrat so jih pripravili: Metod Berlec, Gašper Blažič, Andrej Sekulović, Andreja Valič Zver, Vinko Gorenak, Jože Biščak, Keith Miles, Borut Korun, Matevž Tomšič in Igor Kovač.

