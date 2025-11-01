V Inštitutu 8. marec trdijo, da so bili na novomeškem shodu, a videl jih ni nihče

Piše: Moja Dolenjska

Po številnih kritikah, da se oglašajo ob vsaki priložnosti, medtem ko o brutalnem napadu Roma na pokojnega Aleša Šuterja molčijo, so se včeraj le oglasili v Inštitutu 8. marec. Ob tem so med drugim zapisali, da so se udeležili torkovega shoda v spomin na pokojnega v Novem mestu, a njihove udeležbe za zdaj ni potrdil nobeden od udeležencev, prav tako niso postregli z nobeno fotografijo, ki bi dokazovala, da so bili res na Glavnem trgu.

In ne samo to. Namesto, da bi v inštitutu jasno obsodili nasilje posameznih Romov, s katerim se srečujejo ljudje v Jugovzhodni Sloveniji in v Posavju, so se v inštitutu v svojem prvem odzivu na tragični dogodek v večjem delu ukvarjali s transparentom, ki ga je izobesilo kakšnih 15 navijačev navijaških skupin Green Dragons in Viole z napisom “Stop ciganskemu nasilju nad Slovenci” ter njihovemu skandiranju “Cigo, cigo na verigo”. Kot da ne bi bilo jasno, da je šlo za manjšo skupino ljudi, ki težave povzroča na vsakem dogodku, ki se ga udeleži, medtem ko je preostala več kot 10.0000 glava množica protestirala na miren in dostojanstven način.