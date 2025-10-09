V Berlinu prvič v Evropi na ogled razstava o terorističnem napadu Hamasa na festival Nova

Piše: C. R., STA

Vojna na območju Gaze se ne odraža le na naslovnicah medijev in političnih razpravah, ampak vse bolj tudi v kulturi, kot so filmski festivali in koncerti klasične glasbe. Ujeta je tudi na razstavi z naslovom 7. oktober, 06:29 – Trenutek, ko se je glasba ustavila. Prvič v Evropi so jo postavili v Berlinu, kjer je na ogled do 17. novembra.

Razstava, ki je na ogled na nekdanjem letališču Tempelhof, obeležuje napad islamistično teroristične organizacije Hamas na glasbeni festival Nova 7. oktobra 2023, ki ga je obiskalo približno 3000 obiskovalcev, in je posvečena ljudem, ki so ga obiskali. Ob drugi obletnici napada oživlja spomin na tisti dan in obenem prinaša sporočilo upanja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

„October 7, 06:29 AM – The Moment Music Stood Still“. Ausstellung gibt Opfern und Geiseln des Anschlags auf das Nova Music Festival Gesichter und Stimmen.

Staatsminister Weimer als Schirmherr: „Wünsche der Ausstellung viele Besucher, um ein Zeichen gegen den Terror zu setzen.“ pic.twitter.com/rEkrApsmYH — BKM Kultur & Medien (@BundesKultur) October 8, 2025

Razstava rekonstruira festivalsko prizorišče in predstavlja forenzično gradivo, multimedijske instalacije ter osebna pričevanja preživelih in sorodnikov žrtev. Na ogled so denimo nahrbtniki in čevlji, ki so ostali za prireditvijo, zgoreli avtomobili, videoposnetki z mobilnih telefonov in podobno. Vsi eksponati so avtentični primerki s festivalskega prizorišča, je pojasnil kustos Reut Feingold. Razstava, ki so jo odprli prav na obletnico napada, je sicer razdeljena na tri dele, osrednji je posvečen žrtvam napada in talcem, ki jih je ugrabila teroristična organizacija Hamas.

Pred Berlinom je bila razstava že na ogled v Tel Avivu, New Yorku, Buenos Airesu in drugod. Ob postavitvi v New Yorku so ameriški mediji poročali o protestih pred razstaviščem.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra 2023 vdrli na jug Izraela in ubili okoli 1200 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli približno 250 talcev. Izraelska vojska je v odzivu sprožila obsežno ofenzivo na Gazo.