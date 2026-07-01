Ustavno sodišče že pet let odloča v zadevi Patria: Se sodniki bojijo epiloga v Strasbourgu?

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Ustavno sodišče je pred petimi leti prejelo ustavno pritožbo s strani stranke SDS. Stranka v tej zahteva 886 tisoč evrov odškodnine zaradi zatrjevanega krivega sojenja v primeru Patria. Ustavno sodišče vse do današnjega dne še ni uspelo sprejeti odločitve. Se morda bojijo Evropskega sodišča za človekove pravice?

Ustavno sodišče je zadevo sprejelo v obravnavo šele leta 2024, a stranka odločitve sodišča še ne bo hitro dočakala. Pritožba je bila sicer doslej obravnavana že na osmih plenarnih sejah, a na njih še niso prišli do odločitve. Kot so zapisali v odgovoru na novinarska vprašanja Info360, bodo zadevo ponovno uvrstili na dnevni red ene od prihodnjih sej. Sicer je že ena od prejšnjih sestav Ustavnega sodišča leta 2015 odločila, da je sodstvo v primeru Patria kršilo osnovne postulate prava, kot sta načelo zakonitosti in načelo nepristranskosti, poroča Info360.

Spomnimo, stranka je odškodninsko tožbo proti državi vložila “zaradi protipravnega ravnanja pravosodnih organov v zadevi Patria”, kar je vodilo v slabši volilni rezultat na državnozborskih volitvah leta 2011 in 2014. Zaradi slabšega rezultata je stranka posledično utrpela premoženjsko škodo, saj je prejela manj proračunskih sredstev. Prvostopenjsko sodišče je zahtevek zavrnilo, odločitev pa je potrdilo tudi drugostopenjsko sodišče. Vrhovno sodišče je nato ugodilo reviziji zadeve zaradi odsotnosti oz. pomanjkljive obrazložitve odločitve in posledično suma kršitve ustavnih pravic do enakega varstva pravic in pravice do pravnega sredstva, kot tudi kršitve Zakona o pravdnem postopku, ki pomanjkljivo obrazložitev sodbe označuje kot bistveno kršitev. Višje sodišče je nato ponovno odločalo o zadevi in ponovno zavrnilo odškodninski zahtevek SDS. Leta 2021 je SDS vložila ustavno pritožbo in na to odločitev čaka še danes.

Zakaj Ustavno sodišče zavlačuje z odločitvijo

Zavlačevanje Ustavnega sodišča se zdi nenavadno in nepovezano s pravno kompleksnostjo primera. Pač pa najverjetneje s kariernimi in političnimi kalkulacijami sodnikov Ustavnega sodišča. To je namreč, kot smo v preteklosti že večkrat poročali, ideološko levo profilirano, kot posledica politično selektivnega kadrovanja nekdanjih levih vlad.

Kot poroča prej omenjeni portal, gre v zadevi za to, da naj bi se ustavni sodniki zavlačevali z odločitvijo zoper SDS, saj bi se ta nato zagotovo obrnila na ESČP (Evropsko sodišče za človekove pravice). Kako bi odločili sodniki ESČP, sicer nevezani na slovensko notranjepolitično situacijo? Bi sesuli odločitev slovenskega Ustavnega sodišča in s tem očrnili njihove obrazložitve sodbe?

“Nočejo si zapacati nadaljnjih karier z morebitno sporno odločitvijo zoper SDS, trdijo nekateri naši viri,” so za Info360 odgovorili neimenovani viri.

Zaradi sojenja v procesu Patria in nezakonitega prestajanja zapora je bila Janši že dosojena odškodnina v višini 83 tisoč evrov. Predsednik SDS in vlade sicer trdi, da je prejel le osem odstotkov zahtevanega zneska in da so stroški 17-letnega postopka presegli 100 tisoč evrov.