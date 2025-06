“Uspelo jim je spisati gospodarsko katastrofo”

Piše: Moja Dolenjska

“Ena reforma pa je Golobovi vladi vendarle uspela. Z neskončnim višanjem davkov, pošiljanjem podjetnikov v tujino ter ostalimi škodljivi ukrepi jim je uspelo spisati gospodarsko katastrofo. Vrhunski manager bo za sabo pustil državo na kolenih.”

Tako je ob objavljenih gospodarskih kazalnikih za Slovenijo in Evropsko unijo (EU) na omrežju X zapisal Nejc Brence, tudi podžupan občine Žiri.

Primerjava kazalnikov med Sloveniji in EU tudi uradno potrjuje, da je Slovenija v globokem padcu. Kazalniki so negativni. Bruto domači proizvod (BDP) v prvem četrtletju 2025 je negativen in znaša -0,8 odstotka. Naložbe v osnovna sredstva so se zmanjšale za 5,1 odstotka. Naložbe v gradbeništvu so se znižale za 9 odstotkov. Saldo menjave s tujino (izvoz, uvoz) je nižji za 1,4 odstotne točbe BDP-ja.

BDP v EU je v 1. četrtletju porasel za 1,4 odstotka, v državah z evrom za 1,2 odstotka, v Sloveniji pa se je znižal za 0,8 odstotka.

Ekonomisti opozarjajo, da je Slovenija že v tehnični recesiji. Poznavalci pa dodajajo, da je to posledica rezultatov volitev aprila 2022 in da zapitek zaradi izvolitve zdajšnje vlade prihaja z zamikom.

Zapitek plačujemo vsi in ne zgolj tistih okoli 400 tisoč volivcev in volivk, ki so aprila 2022 svoj glas namenili zdajšnji vladajoči koaliciji (Svoboda, SD in Levica).