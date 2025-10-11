Uspeh ukrajinske vojske: Ukrajinski droni že tretjič napadli globoko v ruskem ozemlju

Piše: C. Š. /Nova24tv

Zgodaj zjutraj so brezpilotna letala na dolge razdalje Varnostne službe Ukrajine (SBU) povzročila eksplozijo v naftni rafineriji Bašneft-UNPZ v mestu Ufa v Republiki Baškortostan. Cilj je oddaljen kar 1400 kilometrov od ukrajinske meje, so za RBC-Ukraine sporočili viri.

Ta napad predstavlja že tretji globoki udarec SBU v Baškortostanu v zadnjem mesecu in kaže na ranljivost ruske infrastrukture v notranjosti države.

Ufa je eno največjih središč za predelavo nafte v Rusiji in ključni dobavitelj goriva ter maziv za ruske oborožene sile. Rafinerija Bašneft-Ufimski obrat je vitalen del energetske verige, ki podpira ruski vojaški stroj.

Po eksplozijah, ki so jih sprožila brezpilotna letala iz posebnega operativnega centra SBU, so na kraj prispela gasilska vozila, nad obratom pa se je dvignil stolp črnega dima. Po začetnih informacijah se je požar razširil v območje enote ELOU-AVT-6 za predelavo surove nafte.

Napad je bil natančno načrtovan, da bi prekinil dobavo virov, ki neposredno podpirajo rusko agresijo proti Ukrajini. Kot je pojasnil eden od obveščenih virov: “To je že tretji globoki udarec SBU v Baškortostanu v zadnjem mesecu – 1400 kilometrov od Ukrajine. Takšni napadi dokazujejo, da v ruski zaledju ni varnih krajev. SBU lahko doseže katerikoli cilj na sovražnem ozemlju, ki podpira vojno proti Ukrajini.“

Ponavljajoči se napadi na rusko infrastrukturo

Ta napad ni osamljen. Septembra so brezpilotna letala Glavne obveščevalne uprave Ukrajine (GUR) prav tako ciljala na naftno rafinerijo v Baškortostanu, kar je sprožilo močne eksplozije in velik požar. Posnetki, ki so jih objavili Rusi, prikazujejo trenutek napada, medtem ko so posledice vidne v črnem dimu in uničenju. Ukrajinski mediji so poročali o podobnih dogodkih, kjer so ukrajinske sile pokazale sposobnost doseganja tarč globoko v rusko ozemlje – približno 1400 kilometrov od meje.

V zadnjem letu se v Rusiji vse pogosteje pojavljajo pritožbe nad napadi brezpilotnih letal in eksplozijami v različnih regijah. Ti incidenti ne le motijo logistične verige, ampak tudi izpostavljajo šibkosti v obrambi ključnih industrijskih objektov. Ruske oblasti so sicer potrdile prisotnost gasilcev na kraju, vendar podrobnosti o obsegu škode še niso javno dostopne.