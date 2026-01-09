Urška Klakočar Zupančič prestopa v Levico? Valicon vnaprej preverja učinke morebitnega prestopa …

Piše: A. V.

Volitve so pred vrati, s tem pa na dan prihajajo tudi osebne računice poslancev o tem, kje se jim najbolj splača kandidirati, s tem pa tudi prevare volivcev strank, na katerih so bili izvoljeni.

V ponedeljek je za odmeven prestop poskrbel vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec, v igri pa je, kot kaže, tudi prestop problematične poslanke Gibanja Svoboda in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

Kot namreč poroča novinar Bojan Požar, premier Robert Golob preko agencije Valicon “že – vnaprej – preverja odziv javnosti na morebitni prestop Urško Klakočar Zupančič iz Svobode v Levico”.

Kaj je v ozadju, Požar sicer ne pojasnjuje, sta pa možnosti vsaj dve.

Prva je, da v Svobodi preverjajo, kakšno škodo bi utrpeli, če ekscentrične Klakočar Zupančičeve ne bi uvrstili na volilno listo in bi ta prestopila k Levici, kamor sicer nazorsko tudi najbolj sodi, druga možnost pa je, da bi šlo za t. i. dogovorjeni prestop stricev iz ozadja na politični levici, da se prepreči morebiten izpad Levice iz parlamenta.