Urška Klakočar Zupančič najprej napovedala, nato takoj zanikala kandidaturo za vodenje Svobode

Piše: Spletni časopis

Pičlih petnajst minut je trajalo, da je državna tiskovna agencija (STA) zanikala svojo lastno vest, kako se bosta na volilnem kongresu Gibanja Svoboda za predsednika stranke pomerila sedanji predsednik in premier Robert Golob in nekdanja podpredsednica stranke in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Da bosta kandidata oba, so poročali po sporočili iz stranke o kongresu, ki bo 20. septembra v Kopru. A že čez 15 minut so si premislili in objavili novo vest, da Klakočar Zupančičeva ne bo kandidirala za šefico stranke proti Golobu. Tako si je to sledilo:

Naglo spremembo so na državni STA pojasnili tako: “Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes potrdila, da je podala soglasje za predsednico Gibanja Svoboda. A je, kot pravi, to storila zato, da izrazi zahvalo vsem članicam in članom, ki so jo predlagali. Soglasje bo umaknila in tako na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so za STA potrdili v njenem kabinetu.”