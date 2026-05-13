Univerzo v Mariboru bo v prihodnje vodil Dean Korošak, nekdanji LDS-ov kader Mitja Slavinec poražen

Piše: C. R.

Univerzo v Mariboru bo kot rektor v naslednjih štirih letih vodil Dean Korošak, ki je zadnja štiri leta opravljal funkcijo prorektorja za znanstvenoraziskovalno dejavnost. Na včerajšnjih volitvah je po neuradnih rezultatih zbral 56,58 odstotka glasov, njegov edini tekmec Mitja Slavinec pa 43,42 odstotka, je sporočila volilna komisija.

Uradne rezultate volitev bodo predstavili v četrtek na seji senata univerze, novi rektor pa bo položaj prevzel 20. junija, potem ko sedanjemu rektorju Zdravku Kačiču poteče mandat.

Dean Korošak je redni profesor in vodja katedre za aplikativno fiziko na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Fiziko je študiral na Univerzi v Ljubljani, podiplomski študij in doktorat znanosti pa je opravil na Univerzi v Zagrebu. Na Univerzi v Mariboru je od leta 2001 napredoval od docenta prek izrednega profesorja do rednega profesorja, kar je postal leta 2011. Raziskovalno deluje kot znanstveni svetnik tudi na Inštitutu za fiziologijo medicinske fakultete. Med drugim je sodeloval pri zasnovi koncepta in razvoja Inovativne odprte tehnologije, predhodnika projekta Innovum. Mandat prorektorja je nastopil julija 2022, izteče pa mu 4. julija letos.

V prvi izjavi po današnji izvolitvi je napovedal, da bo Univerza v Mariboru nadaljevala “po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza”. “Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj,” je dejal in se zahvalil volivcem, da so mu zaupali vodenje univerze v prihodnjih štirih letih.

“Upam, da ta rezultat celotna akademska skupnost razume kot naš rezultat. Velikokrat sem povedal, da Univerzo v Mariboru razumem kot akademsko skupnost, ki se odloča sama, dela skupaj s študenti in prispeva k okolju – mestu Maribor in vsem drugim krajem, v katerih imamo članice,” je še povedal.

Kandidaturo za položaj rektorja je vložil s podporo senatov več fakultet, tudi njegove matične fakultete.

Tekmec Mitja Slavinec, ki prihaja s fakultete za naravoslovje in matematiko, mu je čestital za dosežen rezultat. “Želim mu uspešno vodenje naše univerze in se mu na tem mestu zahvaljujem za korekten odnos na vseh predstavitvah,” je dejal.

Mariborska univerza bo po tokratnih volitvah dobila desetega rektorja od ustanovitve.

Od skupaj 17.685 volilnih upravičencev je na tokratnih volitvah svoj glas oddalo 915 volivcev iz skupine visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških delavcev, ki imajo na glasovanju največjo težo. Volilna udeležba je v tej skupini znašala 77,54 odstotka. V skupini študentov je bila 6,5-odstotna, v skupini drugih delavcev na univerzi pa je dosegla 80,63 odstotka.

Dosedanji rektor Kačič, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati za ta položaj, je izrazil zadovoljstvo zaradi visoke volilne udeležbe v akademski skupnosti, obema kandidatoma pa se je zahvalil za “res korektno vodeno kampanjo”. “Verjamem, da bo univerza tudi v prihodnje šla po poti uspešnega razvoja tako na področju izobraževalnega kot raziskovalnega dela in da bo v prihodnjih štirih letih uspela uresničiti vse projekte, ki jih trenutno pripravljamo, in s tem zagotovila še boljše pogoje za še uspešnejši razvoj naše univerze,” je dejal po razglasitvi neuradnih rezultatov.

Ob tem naj spomnimo, da je Mitja Slavinec sicer znano ime iz politike. Bil je poslanec LDS v mandatu 2004-2008.