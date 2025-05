Umazano: Golobovi zavrnili predlog SDS, nato so ga gladko prekopirali

Piše: Moja Dolenjska

Marca letos je poslanska skupina SDS v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, po kateri bi lahko bili oskrbovalci družinskih članov tudi upokojenci. A je vladna koalicija njihov predlog zavrnila, češ da ni smiseln in potreben. Dva meseca pozneje je vlada predlog gladko prekopirala in ga predlaga sama.

S spremembami zakona so v SDS marca predlagali, da bi lahko bili oskrbovalci družinskih članov tudi upokojenci, pa tudi, da se prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki ga bomo kmalu začeli plačevati vsi, ukine, saj še vedno ni znano, koliko sredstev bo potrebnih.

Vlada je na oba predloga podala negativno mnenje, koalicija Svoboda, SD in Levica pa ga je nato v državnem zboru tudi zavrnila.

Dva meseca pozneje je vlada po eni izmed sej sporočila, da je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog, ki je kopija zavrnjenega predloga SDS, torej, da bodo lahko oskrbovalci družinskega člana tudi upokojenci.

Minister za solidarno prihodnost je ob tem povedal, da se mu zdi pomembno, da predlog nastaja v dialogu z ljudmi, še posebej s tistimi, ki vsak dan skrbijo za svoje bližnje. “Njihov glas smo slišali in vključili v zakonodajo,” je zagotovil. To, da je takšen predlog podala SDS in ne namišljeni upokojenci, na katere se sklicuje, pa je seveda zamolčal.