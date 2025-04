(VIDEO) Ukrajinska vojska je v regiji Doneck zajela dva kitajska vojaka

Piše: C. R., UNIAN

Po navedbah dopisnika agencije UNIAN je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski to povedal na skupni novinarski konferenci z belgijskim predsednikom vlade Bartom de Weeverom 8. aprila v Kijevu.

„Britanci in Nemčija so nam dejansko poslali signal glede Združenih držav. To ni novica, vendar pa kljub temu morda ne bodo prisotne (v Ramsteinu – op. p.). Mislim pa, da se moramo z Američani o nečem pogovoriti. In upajmo, da bodo spremenili svoje stališče, zlasti po današnjih novicah. Na ozemlju Ukrajine smo zajeli kitajske vojake,“ je dejal Zelenski.

„Ukrajinci so se v regiji Doneck – Tarasivka, Bilohorivka – spopadli s šestimi kitajskimi vojaki. Dva od njih sta v ujetništvu. Imamo njune dokumente, potne liste in celo kreditne kartice. Gre za kitajske državljane,“ je dejal Zelenski.

Poudaril je, da je to pomembno in da morajo ZDA nameniti več pozornosti temu dogajanju.

„To je še ena država, ki vojaško podpira rusko invazijo na Ukrajino na strani Rusije. To je še ena (država) po Iranu, Siriji in severnokorejski vojski. Vendar obstaja razlika: Severnokorejci so se proti nam borili v smeri Kursk. Kitajci se borijo na ozemlju Ukrajine,“ je pojasnil predsednik.

Poudaril je, da je to pomembna točka, o kateri se moramo nujno pogovoriti z našimi partnerji.

Zelenski je na svojem telegramu dodal, da obstajajo informacije, da je v ruskih vojaških enotah veliko več kitajskih državljanov kot le dva. „Zdaj ugotavljamo vsa dejstva. Obveščevalna služba, varnostna služba Ukrajine in ustrezne enote oboroženih sil delajo,“ je dejal. Povedal je tudi, da je ukrajinskemu zunanjemu ministru naročil, naj nemudoma stopi v stik s Pekingom in ugotovi, kako se bo Kitajska odzvala.

„Vpletanje Kitajske v to vojno v Evropi, neposredno ali posredno, je jasen signal, da bo Putin storil vse, samo tega, da bi končal vojno, ne. Išče načine za nadaljevanje spopadov. To vsekakor zahteva odziv. Odziv Združenih držav, Evrope in vseh ljudi na svetu, ki si želijo miru,“ je dodal Zelenski.