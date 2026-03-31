Ukrajina izvedla več uspešnih napadov, v Rusiji vse bolj zaskrbljeni

Piše: C. R.

Po poročanju Inštituta za preučevanje vojne (Institute for the Study of War) naj bi bili v nekaterih ruskih krogih vse bolj zaskrbljeni zaradi ukrajinskih strateških in operativnih sposobnosto povzročanja vse višjih stroškov vojne za Putina.

Operativna in strateška sposobnost Ukrajine, da Rusiji povzroča vse večje vojaške in gospodarske stroške, v ruskem informacijskem prostoru povzroča naraščajočo zaskrbljenost. Vidni ruski vojaški komentatorji opozarjajo, da je gospodarski potencial Zahoda večkrat večji od ruskega, kar se po njihovih besedah vse bolj kaže tudi na bojišču.

Po njihovih ocenah so napadi ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, ki jih podpira Zahod, vse obsežnejši, saj naj bi šlo za na stotine dronov. Opozarjajo tudi, da Rusija ne more proizvesti dovolj prestreznih raket, da bi lahko dolgoročno tekmovala z zahodno industrijsko zmogljivostjo. Nekateri komentatorji zato menijo, da je Rusija prisiljena čim prej najti način za končanje vojne, bodisi z »sramotnim mirom« bodisi z odločilno strateško ofenzivo proti Ukrajini, za katero pa rusko vodstvo po njihovem mnenju trenutno ni politično pripravljeno.

Takšne ocene prihajajo v času uspešnih ukrajinskih napadov na rusko naftno infrastrukturo v Baltskem morju. Ukrajinsko obrambno ministrstvo je 30. marca sporočilo, da so napadi na ruska pristanišča v Baltskem morju, ki potekajo od 24. marca, močno prizadeli ruski izvoz nafte. Med drugim naj bi bil prizadet tudi največji ruski izvozni terminal za surovo nafto v pristanišču Primorsk.

V ruskem provojniškem informacijskem prostoru se vse pogosteje pojavljajo tudi priznanja o ukrajinskih uspehih na fronti. Nekateri vplivni vojaški blogerji opozarjajo, da Rusija v prihodnjih mesecih morda ne bo uspela obrniti neugodnega položaja na bojišču, saj so ukrajinski protinapadi že zmotili ruske načrte za večje ofenzivne operacije v letu 2026.

Ruski vojaški blogerji obenem opozarjajo na uspešnost ukrajinske kampanje napadov v zaledju fronte, ki onemogočajo rusko logistiko več deset kilometrov za frontno črto. Izpostavljajo tudi težave ruske vojske s komunikacijami po omejitvah uporabe sistema Starlink. Po njihovem mnenju se ukrajinske sile tehnološko prilagajajo hitreje, zlasti pri razvoju prestreznih dronov, medtem ko rusko vojaško vodstvo na spremembe reagira prepočasi.

Tovrstne razprave potekajo tudi v ruskem političnem vrhu. Poslanec ruske državne dume Aleksej Žuravljov je poudaril, da bi zavzetje mesta Kostjantinivka predstavljalo pomemben, vendar ne odločilen korak, ter nakazal, da bi Rusija za zmago morala zavzeti tudi mesta Slovjansk in Kramatorsk.

Ukrajina medtem še naprej kaže pripravljenost na pogajanja. Predsednik Volodimir Zelenski je 30. marca izjavil, da je Ukrajina pripravljena sprejeti začasno premirje ob pravoslavni veliki noči, ki letos pade 12. aprila. Premirje bi lahko zajemalo popolno prekinitev ognja ali vsaj moratorij na napade na energetsko infrastrukturo. A je predlog zavrnil predsednik odbora za zunanje zadeve ruskega sveta federacije Grigorij Karasin, ki je dejal, da izjav Zelenskega ne gre jemati resno. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer leta 2025 razglasil enostranska premirja ob veliki noči in ob dnevu zmage, vendar sta se obe strani takrat medsebojno obtoževali kršitev.

Evropske države medtem nadaljujejo podporo Ukrajini. Evropska komisija je 29. marca odobrila paket v vrednosti 1,5 milijarde evrov za modernizacijo evropske obrambne industrije ter krepitev sodelovanja z Ukrajino. Del sredstev bo namenjen tudi obnovi in razvoju ukrajinske obrambne industrije.

Na bojišču so ukrajinske sile napredovale v bližini mesta Slovjansk ter na taktičnem območju Kostjantinivka–Družkivka. Ruske sile so medtem napredovale v bližini mesta Huljajpole, prav tako na območju Kostjantinivke in Družkivke ter v zahodnem delu Zaporoške oblasti. Ukrajinske sile so izvedle tudi več napadov dolgega dosega na rusko obrambno-industrijsko bazo. Rusija je medtem proti Ukrajini izstrelila 164 brezpilotnih letalnikov in eno raketo.