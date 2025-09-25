Tudi vrhovni sodniki namesto redne linije kar s falconom, kar dvakrat je moral poleteti v eno smer

Piše: Moja Dolenjska

Za obisk 12-številčne delegacije v Haagu je vrhovno sodišče uporabilo vladno letalo falcon. Letalo je moralo opraviti štiri ločene lete, da je vse sodnike lahko prepeljalo do Nizozemske in domov, je poročal portal Info360. Falcon namreč lahko sprejme le do 10 oseb, zato je moral poleteti dvakrat, in tako v obe smeri.

Delegacijo je vodil predsednik Miodrag Đorđević, udeležilo pa se je dvanajst sodnikov in sodnic ter generalna sekretarka. Stroški letov presegajo 32.000 evrov brez DDV, brez dodatnih pristojbin in drugih stroškov.

Delegacija je v Haagu obiskala Mednarodno kazensko sodišče, Vrhovno sodišče Nizozemske, Meddržavno sodišče in Haaško konferenco za mednarodno zasebno pravo. Đorđević, ki se mu bo mandat iztekel konec leta 2025, ko bo dopolnil 70 let, je poudaril pomen mednarodnega kazenskega sodišča za demokracijo, spoštovanje človekovih pravic in vladavino prava.

Zakaj falcon? Očitno iz prestiža, kjer vodilni tekmujejo, kdo je pomembnejši. Redne letalske povezave med Ljubljano in Nizozemsko obstajajo in so precej cenejše. Na Info360 so pregledali povezave in ugotovili, da KLM leti vsak dan med Ljubljano in Amsterdamom (ena ura in 50 minut, letalo ima 100 sedežev), Transavia pa štirikrat tedensko z letalom Boeing 737-800 (189 sedežev).

Povratne vozovnice stanejo od 110 do 151 evrov, kar bi za delegacijo pomenilo le del stroškov, ki jih je povzročil falcon.

Nekdanji ustavni sodnik in dolgoletni vrhovni sodnik Jan Zobec je sinoči za Planet18 povedal, da sodnikom nikoli prej ni padlo na pamet, da bi najeli falcon. Tega od blizu še videl ni. Če so potrebovali prevoz do Haaga, so najeli kombi ali pa so potovali z redno letalsko linijo.