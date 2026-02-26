Tudi Vojko Volk mora ubogati “ukaze od zgoraj”: kibernetski napad na Goloba je napad na državo, kot v času Tita

Piše: G. B.
Vojko Volk je bil kot državni sekretar v Golobovem kabinetu doslej še eden redkih, ki je kolikor toliko razumno deloval. A očitno je tudi tega sedaj konec.
Spomnimo: Vojko Volk je bil v začetku 90ih eden tistih mladih poslancev socialistov (naslednikov SZDL), ki je dokaj tvorno sodeloval pri nastajanju slovenske države. Socialisti so tedaj nekoliko prehiteli Demos s predlogom o plebiscitu, vendar razmere še niso bile zrele, saj je Demos takrat računal na sprejem ustave do konca leta.
Kot je znano, so se socialisti po letu 1992 razdelili: večji del je prestopil oz. se pridružil liberalnim demokratom (v tej skupini je tudi Vojko Volk, pa tudi pokojni Borut Šuklje, ki je bil kasneje dvakrat minister), manjši del pa k Združeni listi, danes SD.
V tem mandatu pa je Volk zadolžen za vzdrževanje stika z Američani, bojda naj bi imel redne stike z ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani. No, viri pravijo, da je bil dejansko bolj “kamilica”, kar pomeni, da je pomirjal odnose med vlado in Zahodom.
In zdaj, tik pred volitvami? Danes je prišlo v javnost sporočilo, ki dejansko pritrjuje navedbam premierja Roberta Goloba o kibernetskem napadu. Čeprav tej narativi ne verjame nihče več, je očitno postala ne samo uradno stališče vlade, ampak celo sekretariata Sveta za nacionalno varnost. V mednarodnem okolju jo pomaga širiti tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.
Sekretariat je namreč danes obravnaval kakor napad na komunikacijske kanale vlade in premierja Roberta Goloba. “Dogodek štejem za vprašanje nacionalne varnosti,” je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju napadov organizirani mednarodni kriminal. Torej, napad na Goloba je napad na državo. Kot v času Josipa Broza Tita.
Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila direktorica vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman, so v torek zvečer pod vladno objavo na Instagram profilu, ki ga upravlja urad za komuniciranje, zaznali “nenavadno povečanje števila komentarjev, ki niso bili povezani z vsebino našega videa”. “V dveh minutah se je izpisalo 422 identičnih komentarjev s tremi besedami,” je orisala.
Kot je navedla, so možnost komentiranja pod objavo zaprli in naslednji dan ukrepali v skladu z aktom o digitalnih storitvah in zakonom o informacijski varnosti. “Omenjeni dogodek informacijske varnosti smo prijavili sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) in uradu za informacijsko varnost z jasnim pričakovanjem, da odkrijejo ozadje in naročnike te akcije. Akos je o tem obvestil Evropsko komisijo, obvestili smo tudi podjetje Meta, ki upravlja Instagram,” je nanizala ukrepe.
Po njenih besedah ocenjujejo, da je bila s to akcijo ogrožena naša svoboda demokratičnega izražanja, “saj kot vlada uporabljamo Instagram za sporočanje ključnih vladnih sporočil do naših državljanov”. “Zaradi takšnega koordiniranega, strojno sproženega dogajanja na vladnem profilu bi nam namreč lahko Meta zaprla vladni račun in omejila našo vidnost. Taka organizirana dejavnost pa predstavlja tudi vmešavanje v demokratične procese države in lahko predstavlja grožnjo nacionalni varnosti. Zavedamo se pomena svobode govora, vendar pa boti oziroma stroji te svobode govora nimajo,” je dejala Bezjak Cirman.
Da gre za vprašanje nacionalne varnosti, ki ga obravnavajo z vso resnostjo, je dejal tudi državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Volk. Po njegovih besedah gre za večplasten kibernetski napad na vlado. “Soočamo se z razmerami, v katerih bodo lahko na volitve odločilno vplivali stroji, in ne ljudje, zato pozivam vse, da resno jemljejo opozorila in spremljajo obvestila pristojnih organov, ki bodo pravočasno na voljo javnosti vse do volitev,” je dejal Volk. Tovrstni napad je po njegovih besedah lahko narejen za “zelo bagatelne cene, z nekaj sto evri lahko naredite ogromno škodo”. Ta hip pa po njegovi oceni ni večje nevarnosti, da bi bile zaradi tega volitve nelegitimne. Ob tem je opozoril, da “obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organiziran mednarodni kriminal in o tem poteka intenzivna preiskava”.
Kot je povedal, precej elementov že imajo, zato je prepričan, da bodo zadevi prišli do dna. Ugotavljanje, kdo je za tem mednarodnim kriminalom, pa bo morda trajalo malo dlje. “Če bi ostalo pri tem, da je zadaj samo mednarodni organizirani kriminal, bi bila to neka novost v primeru volitev,” je ocenil. Pri tem je spomnil, da so bili v primeru ogrožanj kibernetskega prostora v Nemčiji, na Danskem in v Romuniji v ozadju razkriti dejavniki iz tujine, iz tujih držav.
Res bizarno – ob vseh kriminalnih dejavnostih pajdašev Zorana Jankovića iz balkanskega okolja je Volk šele zdaj zaznal delovanje mednarodnih kriminalnih združb.
Direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete je pojasnil, da razmere intenzivno spremljajo in ocenjujejo, da v Sloveniji v tem trenutku še vedno velja srednja ocena ogroženosti. Zaznavajo pa v zadnjem obdobju izjemno naraščanje števila kibernetskih incidentov, od tistih, ki se nanašajo na državljane, do napadov, “za katerimi stojijo od držav sponzorirani akterji in smo jih tudi že v Sloveniji identificirali” ter se nanašajo na kritično infrastrukturo. Velika tveganja se po njegovih besedah pojavljajo v volilnih obdobjih, kar so pokazali primeri Nemčije, Danske, Romunije, kjer so imeli kibernetske incidente, vključno z dezinformacijskimi kampanjami in zlorabami algoritmov. Zato so kot urad, ki je v Sloveniji pristojen za koordiniranje kibernetske varnosti, pravočasno začeli priprave in vse aktivno udeležene v volitvah opozorili, naj bodo pazljivi na kibernetsko in informacijsko varnost. Ta navodila so objavili tudi na spletni strani oz. na družbenih omrežjih. Omenjeni kibernetski incident pa raziskujejo z ostalimi partnerskimi službami, predvsem v sodelovanju s policijo, kot tudi družbo Meta, ki je lastnik platforme Instagram.
Svete je ob tem poudaril, da v zadnjih letih intenzivno krepijo kibernetsko varnost v Sloveniji in tudi s partnerskimi državami, zlasti znotraj EU. A dejstvo je, da je v kibernetskem prostoru izjemno intenzivno dogajanje, ki ga zaznamujejo geopolitične spremembe in predvsem novi tehnološki vidiki, povezani tako z umetno inteligenco, kot nenazadnje z lastništvom in upravljanjem digitalnih platform, ki so v veliki večini v komercialni lasti, je dodal.
No, bilo bi pričakovano, da se v zvezi s tem oglasi še en strokovnjak za kibernetsko varnost, namreč Damir Črnčec. Čakamo.