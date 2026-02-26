Tudi Vojko Volk mora ubogati “ukaze od zgoraj”: kibernetski napad na Goloba je napad na državo, kot v času Tita

Piše: G. B.

Vojko Volk je bil kot državni sekretar v Golobovem kabinetu doslej še eden redkih, ki je kolikor toliko razumno deloval. A očitno je tudi tega sedaj konec.

Spomnimo: Vojko Volk je bil v začetku 90ih eden tistih mladih poslancev socialistov (naslednikov SZDL), ki je dokaj tvorno sodeloval pri nastajanju slovenske države. Socialisti so tedaj nekoliko prehiteli Demos s predlogom o plebiscitu, vendar razmere še niso bile zrele, saj je Demos takrat računal na sprejem ustave do konca leta.

Kot je znano, so se socialisti po letu 1992 razdelili: večji del je prestopil oz. se pridružil liberalnim demokratom (v tej skupini je tudi Vojko Volk, pa tudi pokojni Borut Šuklje, ki je bil kasneje dvakrat minister), manjši del pa k Združeni listi, danes SD.

V tem mandatu pa je Volk zadolžen za vzdrževanje stika z Američani, bojda naj bi imel redne stike z ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani. No, viri pravijo, da je bil dejansko bolj “kamilica”, kar pomeni, da je pomirjal odnose med vlado in Zahodom.

In zdaj, tik pred volitvami? Danes je prišlo v javnost sporočilo, ki dejansko pritrjuje navedbam premierja Roberta Goloba o kibernetskem napadu. Čeprav tej narativi ne verjame nihče več, je očitno postala ne samo uradno stališče vlade, ampak celo sekretariata Sveta za nacionalno varnost. V mednarodnem okolju jo pomaga širiti tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Sekretariat je namreč danes obravnaval kakor napad na komunikacijske kanale vlade in premierja Roberta Goloba. “Dogodek štejem za vprašanje nacionalne varnosti,” je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk. Dodal je, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju napadov organizirani mednarodni kriminal. Torej, napad na Goloba je napad na državo. Kot v času Josipa Broza Tita.