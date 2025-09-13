Trump za sankcije proti Rusiji le, če države Nata prenehajo kupovati rusko nafto

Piše: C. R., STA

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da je pripravljen uvesti sankcije proti Rusiji, a le pod pogojem, da države Nata prenehajo kupovati rusko nafto in uvedejo svoje sankcije, poročajo tuje tiskovne agencije. Trump meni, da bi vojno v Ukrajini lahko pomagala končati tudi uvedba visokih carin proti Kitajski.

“Pripravljen sem uvesti pomembne sankcije proti Rusiji, ko se bodo vse države strinjale, da storijo enako, in začele to početi in ko bodo vse države Nata nehale kupovati nafto od Rusije,” je Trump zapisal na platformi Truth Social.

“Kot veste, je predanost Nata zmagi daleč od stoodstotne, in to, da nekatere države članice kupujejo rusko nafto, je šokantno,” je Trump zapisal, in dodal, da to slabi njihovo pogajalsko pozicijo.

Na uvoz ruske nafte se med članicami Nata zanašata predvsem Slovaška in Madžarska.

Ameriški predsednik je dodal, da bo, če Nato stori, kar pravi on, vojne hitro konec. “Sicer pa zgolj tratite moj čas in čas, energijo in denar ZDA,” je zapisal.

Trump meni tudi, da bi h končanju vojne v Ukrajini pripomoglo, če bi države Nata uvedle 50- do 100-odstotne carine proti Kitajski. To bi po njegovem mnenju pomagalo prekiniti močan vpliv, ki ga ima Kitajska nad Rusijo.