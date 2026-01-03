Trump: Venezuelo bodo do svobodnih volitev upravljali Američani; režim v Havani je lahko upravičeno zaskrbljen

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je danes po posredovanju v državi, v okviru katerega so zajeli predsednika Nicolasa Madura, napovedal, da bodo Venezuelo do izvedbe politične tranzicije vodile ZDA. Kot je še dejal na novinarski konferenci v Mar-a-lagu na Floridi, so pripravljeni tudi na drugi val napadov, če bi se to izkazalo za potrebno.

“Upravljali bomo z državo, dokler ne bomo mogli izpeljati varne, ustrezne in premišljene tranzicije,” je dejal pred novinarji.

Če bi se izkazalo kot potrebno, so ZDA po njegovih besedah pripravljene tudi na drugi val napadov. Potrebe po tem sicer najbrž ne bo, ker je bila ameriška vojska pri zajetju Madura “tako uspešna”, je dejal.

Trump je na novinarski konferenci, kjer so mu stali ob strani med drugim državni sekretar Marco Rubio, obrambni minister Pete Hegseth in načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA general Dan Caine, dejal, da so izvedli najbolj spektakularni napad od druge svetovne vojne naprej.

“Čakali so nas, vedeli so, da prihajamo in so bili pripravljeni, vendar smo jih hitro onemogočili,” je dejal Trump in dodal, da ni bil ubit noben ameriški vojak in niso izgubili nič od vojaške opreme. Caine je kasneje razložil, da je bil eden od helikopterjev, ki so napadli Madurov kompleks, poškodovan, vendar je lahko letel naprej.

Trump ni natančno pojasnil, kako bodo ZDA upravljale z Venezuelo. Dejal je, da bodo tja poslali ameriška naftna podjetja, ki bodo vložila milijarde dolarjev za obnovo naftne infrastrukture, kar da bodo dobila nazaj.

Potem bodo izkoriščali nafto in obogateli, poskrbeli pa bodo tudi za Venezuelce, je dejal Trump, ki je omenil slavno Monroejevo doktrino iz leta 1823, ki opravičuje ameriška vojaška posredovanja v Latinski Ameriki. Doktrino nekdanjega predsednika Jamesa Monroeja je preimenoval v “don-roe doktrino”.

Glede dodatnih vprašanj je pokazal na ljudi okrog sebe in dejal, da bodo nekaj časa oni vodili Venezuelo. Zatrdil je, da se je Rubio že pogovarjal s podpredsednico Venezuele Delcy Rodriguez, ki je ugotovila, da nima druge izbire, kot da sodeluje.

Rubio je dejal, da Maduro ni legitimen predsednik, saj ga ne priznavajo niti ZDA niti evropske države. Vsem podobnim pa je poslal sporočilo, da se Trump ne šali.

“Imamo predsednika, ki se ne igra, in ko reče, da bo nekaj naredil, to potem tudi naredi. Če tega doslej niste vedeli, sedaj veste,” je dejal Rubio in dodal, da bi lahko Maduro danes že živel nekje drugje v miru, vendar se je hotel igrati “velikega fanta”.

Kot je še dejal, bi moralo skrbeti tudi Kubo. “Če bi živel v Havani in bil v vladi, bi me skrbelo,” je dejal.