Trump objavil, da so ZDA uspešno napadle tri iranske jedrske objekte; Netanjahu: Trump s svojim vodenjem ustvaril zgodovinski zasuk

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ZDA napadle tri iranske jedrske objekte, vključno s podzemnim objektom za bogatenje urana v Fordovu. Pred tem je Trump dejal, da bo dal Iranu dva tedna časa, da se odpove jedrskemu orožju in vrne k pogajanjem.

“Zaključili smo zelo uspešen napad na tri jedrske objekte v Iranu, vključno s Fordovom, Natanzem in Esfahanom,” je objavil Trump. Dodal je, da so na Fordov odvrgli celoten tovor bomb. Objavil je tudi, da so vsa ameriška letala zapustila iranski zračni prostor in se vračajo domov.

Kasneje je objavil, da gre zgodovinski trenutek za ZDA, Izrael in svet, naznanil, da bo kmalu spregovoril Američanom in z velikimi črkami objavil, da se mora Iran sedaj strinjati, da konča vojno.

Gre za vojno, ki jo je začel Izrael z napadi na iranske jedrske objekte in vojaške cilje, Trump pa je še pred dvema dnevoma dejal, da si bo vzel dva tedna za odločitev, ali se bodo ZDA pridružile Izraelun v napadih na Iran.

Ameriški mediji so pred Trumpovimi objavami v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času poročali, da so ameriški bombniki B-2 zapustili ZDA. Gre za bombnike, ki so edini sposobni nositi velike bombe za uničevanje podzemnih bunkerjev.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je pred tem v soboto zagrozil z uničujočim povračilnim ukrepom, če se bo devetdnevno bombardiranje Izraela nadaljevalo. Zatrdil je, da Iran pod nobenim pogojem ne bo ustavil svojega jedrskega programa, poroča tiskovna agencija AFP.

Izrael je v soboto sporočil, da je v ofenzivi ubil še tri iranske poveljnike, zunanji minister Gideon Saar pa je izjavil, da se je domnevni napredek Teherana na poti do jedrskega orožja zavlekel za dve leti.

Izrael in Iran se medsebojno obstreljujeta od 13. junija. Začel je Izrael s trditvijo, da želi ustaviti iranski jedrski program.

Izrael je pred ameriškimi napadi v soboto sporočil, da je že drugič napadel iransko jedrsko lokacijo Isfahan.

Iranska revolucionarna garda pa je zgodaj davi sporočila, da so proti strateškim ciljem v Izraelu sprožili obsežen val samomorilskih brezpilotnih letal, poroča AFP.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da po današnjih napadih ZDA na Iran ni zaznala povečanega sevanja ob iranskih jedrskih objektih. Kot je agencije dodala na družbenem omrežju X, bodo dodatne ocene razmer v Iranu sporočili, ko bo na voljo več informacij.

Ameriška vesoljska agencija NASA je sporočila, da je davi dvakrat zaznala vir toplote v Fordu, poroča ameriška televizija CNN. Dodali so, da so vir toplote opazili preden je ameriški predsednik Donald Trump javnost obvestil o napadu.

Netanjahu pozdravil ameriške napade na Iran

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnje ameriške napade na iranske jedrske objekte pozdravil kot drzno odločitev, ki bi lahko bila prelomnica v zgodovini regije.