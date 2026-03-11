(TRIBUNA) Ali je država storila vse potrebno za začetek sojenja v aferi Fotopub?

Piše: dr. Anton Olaj, pravnik, veteran vojne za Slovenijo, nekdanji generalni direktor policije

Kazenski postopki, ki obstanejo še pred začetkom glavne obravnave, praviloma sprožijo vprašanje odgovornosti države.

Afera Fotopub je tipičen primer – razprava se ne vrti več okoli vsebine obtožb, temveč okoli vprašanja, ali sta tožilstvo in sodišče storila vse potrebno, da bi sojenje sploh lahko steklo. Jedro problema je po javno dostopnih informacijah neuspešna vročitev obtožnice.

Visoki standardi vročitve obtožnice in pravica do obrambe

Obdolženec mora imeti pred sojenjem možnost, da zoper obtožnico ugovarja, česar pa ne more storiti, dokler mu ta ni vročena. Obtožnica zato ne postane pravnomočna in sodišče ne more razpisati glavne obravnave. Slovensko kazensko pravo, skladno z evropskimi standardi, postavlja visoke zahteve glede osebne seznanitve obdolženca z obtožbo. Pravica do obrambe iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah zahteva, da ima posameznik dejansko možnost razumeti očitke in nanje odgovoriti. Zaradi tega sodišča ne morejo preprosto uporabiti t. i. fikcije vročitve ali začeti sojenja brez dokazane seznanitve obdolženca. Tak pristop predstavlja procesno jamstvo za pošteno sojenje in preprečuje, da bi se kazenski postopek vodil brez realne možnosti učinkovite obrambe. Vročitev obtožnice zato ni zgolj tehnično procesno dejanje, temveč konstitutivni element zagotavljanja kontradiktornosti in enakosti »orožij« v kazenskem postopku.

Nedosegljivost ali izmikanje?

Dejstvo, da vročitev ni uspešna, samo po sebi še ne pomeni, da se obtoženec izmika postopku. Za strožje ukrepe mora sodišče ugotoviti konkretne indice aktivnega izogibanja. Če obdolženec komunicira prek zagovornika ali ni jasno dokazano, da se zavestno skriva, sodišča praviloma ravnajo zadržano. Administrativno pripravo in evidenco vročanja praviloma vodi sodna pisarna, ne sodnik osebno. Referent spremlja status vročanja, preverja vrnjene vročilnice, evidentira neuspele poskuse ter sodnika opozarja na procesne okoliščine, kot so neprevzeto pisanje ali tek rokov. Zakon ne določa fiksnega roka za ponovitev vročanja; to naj se opravi brez nepotrebnega odlašanja, takoj ko je razvidno, da poskus ni uspel. Predsednik sodišča ali sodna uprava lahko preverjata organizacijske vidike vročanja, ne posegata pa v sodniško presojo veljavnosti vročitve. Ali je bil v obravnavani zadevi odrejen kakšen nadzor, ni znano.

Procesni paradoks: zaščita pravic ali blokada postopka?

Na eni strani država ne sme kršiti formalnih pravil vročanja, saj bi s tem ogrozila pravico do poštenega sojenja. Na drugi strani pa dolgotrajno neuspešno vročanje ustvarja pritisk zaradi zahteve po sojenju v razumnem roku. Ključno vprašanje zato ostaja: ali sta sodišče in tožilstvo v zadevi Fotopub izkoristila vse zakonsko dopustne možnosti za izvedbo sodne obravnave?

Vloga sodišča in institucionalna legitimnost

Osrednjo odgovornost za potek kazenskega postopka nosi sodišče. Sodnik vodi postopek in presoja, ali so izpolnjene vse procesne predpostavke za njegovo nadaljevanje. Ob tem mora vzpostavljati ravnotežje med varstvom pravic obdolženca in zahtevo po sojenju v razumnem roku. V medijsko izpostavljenih zadevah dolgotrajnost postopka neizogibno vpliva na zaupanje javnosti v pravosodni sistem. Za ohranjanje institucionalne legitimnosti je zato bistveno, da sodišče zadevo vodi procesno aktivno in transparentno ter izkazuje, da so bila izčrpana vsa zakonita sredstva za zagotovitev napredka postopka, kar vključuje tudi ustrezno in nevtralno komunikacijo z javnostjo. Vendar odzivi medijev kažejo, da se je v javnosti morda oblikoval vtis, da tega ni bilo dovolj. Obstajajo očitki o selektivni obravnavi. Tako je mogoče razumeti, da je legitimnost sodišča lahko načeta na ravni zaznave, čeprav ne nujno tudi na ravni pravne pravilnosti.

Vloga državnega tožilstva: pobuda in procesna strategija

Državno tožilstvo po vložitvi obtožnice ne izgubi svoje aktivne vloge. Čeprav postopka ne vodi več, ohranja pomembno predlagalno funkcijo. Tožilec lahko sodišču predlaga dodatne načine vročanja obtožnice, opozarja na procesne zastoje, predlaga odreditev privedbe ali pripora ter utemeljuje obstoj begosumnosti obdolženca. Ali je v konkretni zadevi prepoznal in uporabil katero od teh predlagalnih možnosti, javnosti ni znano.

Vloga policije: operativna izvedba in lociranje

Policija nima odločilne procesne vloge, vendar je ključna na operativni ravni. Po nalogu sodišča lahko izvaja poskuse vročitve, pomaga pri lociranju obdolženca, zbira informacije o dejanskem prebivališču in sodeluje s tujimi organi pri mednarodni pravni pomoči. Če policija obdolženca naključno zasledi v Sloveniji, lahko preveri identiteto in obvesti sodišče, kar lahko omogoči takojšnjo osebno vročitev ali druge procesne korake. Na ta način policija pogosto postane praktični »sprožilec« procesnega napredka, čeprav formalno ne odloča o ukrepih.

Nadzorni instrumenti ob domnevni pasivnosti sodišča in predlagalni neaktivnosti tožilstva?

Sistem predvideva več nadzornih in korektivnih mehanizmov. Tožilec lahko s formalnimi predlogi spodbuja procesno dinamiko, v primeru njegove neaktivnosti pa je mogoč notranji hierarhični nadzor. Nad sodnikom organizacijski nadzor izvaja predsednik sodišča, ki lahko zahteva poročila o stanju zadeve, ne da bi posegal v vsebino odločanja. Zoper sodnike in tožilce so ob hujših kršitvah možni tudi disciplinski postopki. Ključno pa je razlikovati med legitimno procesno presojo in dejansko neaktivnostjo, saj so nadzorni instrumenti namenjeni odpravi slednje, ne pa nadomeščanju strokovne diskrecije. Ali je bil v konkretni zadevi izveden kakšen hierarhični nadzor, ni znano.

Zaupanje javnosti kot končni kriterij

Primer Fotopub zato ni le konkretna kazenska zadeva, temveč tudi ilustracija širšega problema: kako v sodobnem evropskem kazenskem pravu uskladiti visoke standarde varstva pravic obdolženca z družbenim pričakovanjem učinkovitega in pravočasnega sodnega epiloga. Neuspešna vročitev sama po sebi še ne pomeni izmikanja, vendar dolgotrajni procesni zastoji terjajo jasne in preverljive odgovore o uporabljenih ukrepih. Javnost upravičeno pričakuje pojasnilo, ali sta sodišče in tožilstvo izčrpala vse zakonske možnosti za nadaljevanje postopka. Preglednost procesnih odločitev je bistvena za ohranjanje zaupanja v pravno državo in enakost pred zakonom. Dokler ključna vprašanja ostajajo odprta, bo primer ostal tudi preizkus učinkovitosti in verodostojnosti kazenskega pravosodja.