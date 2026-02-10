Tri poslance NSi hočejo poslati v zapor, ker so preverjali Golobovega Ribiča na Darsu

Piše: Spletni časopis

Državno tožilstvo je tik pred uradnim začetkom volilne kampanje proti nadzornikom obveščevalnih služb iz opozicijske NSi Jerneja Vrtovca vložilo obtožnico, ker so ti preverjali, ali direktorjem in politikom iz njihovih vrst policija (in tožilstvo) tajno prisluškuje in ker so sami sebi razkrili, da policija trdi, da teh prisluškovanj ni.

Preverjanje se je dogajalo, ko je Svoboda izvajala eno od svojih številnih političnih čistk: Valentina Hajdinjaka iz NSi so prisilili k odstopu, da so na vrh državnega DARSA nastavili politika Svobode Andreja Ribiča. To je predsedniku Svobode Robertu Golobu tudi uspelo doseči. V policiji je že pred tem Golob izvedel več političnih čistk. Da bi tam nastavil sebi pokorne kadre, je morala oditi celo njegova lastna notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Valentin Hajdinjak in Andrej Ribič Foto: DZ/Matija Sušnik

Tožilstvo je postopek sprožilo, ker menijo, da je to, ali politikom NSi (in drugim iz opozicije) policija, kjer je Robert Golob nastavil celo generalnega direktorja brez kompetenc, tajno ne prisluškuje, državna skrivnost, za katero se ne sme izvedeti in zdaj bo sodišče sodilo, ali morajo predsednik komisije za nadzor obveščevalnih služb Janez Žakelj in člani Jernej Vrtovec, Jožef Horvat in Matej Tonin v zapor. Tik pred volitvami je tožilstvo sprožilo tak politični postopek proti bivšemu in sedanjemu predsedniku manjše opozicijske stranke.

Na DARS pa se, kot je opozoril Bojan Požar, medtem dogaja to:

Stavba bo še bolj preplačana, objavljen je že razpis za še dodatnih 460.280 evrov.

No, Toninu sodniki še ne bodo sodili, ker je evropski poslanec, ti pa so avtomatično zaščiteni pred montirani političnimi procesi pred volitvami. Je pa naše tožilstvo prek stalnega predstavništva EU Evropskemu parlamentu poslalo zahtevo za odvzem poslanske imunitete Toninu, ker bi naj svojim sodelavcem izdal državno skrivnost, da policija trdi, da ni tajno prisluškovala politikom in direktorjem iz NSi za nastavitev Ribiča iz Svobode na vrha DARS. Si lahko predstavljate sramoto države, ko bodo o teh političnih nastavitvah direktorjev razpravljali v Bruslju?

Doslej so odzivi, da gre za zlorabo oblasti v Sloveniji za pregon opozicije, ko poskuša nadzirati vladajoče.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dobilo neposredni obtožni predlog zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja politikov NSi z razkritjem nenavadne državne skrivnosti, da se jim naj ne bi prisluškovalo, za kar je kazen ječa za dve leti. V normalni državi je to, da se ne prisluškuje opoziciji, povsem normalno in ne državna skrivnost. Nadzorniki obveščevalcev iz NSi so v policiji preverjali, ali je ta tajno prisluškovala (tudi s pomočjo tožilstva) več pomembnim osebnostim in ne le direktorju DARS Valentinu Hajdinjaku, sicer politiku NSi, ki ga je Svoboda ravno odstavljala z javnim diskreditiranjem v svojih medijih, da bi lahko nastavila svojega politika Andreja Ribiča. Čistko so vladajoči tudi izvedli. Nadzor nad zlorabami oblasti v policiji in obveščevalnih službah vladnih strank bi po demokratični tradiciji naše države morala v parlamentu voditi največja opozicijska stranka SDS Janeza Janše, a so vladajoči politiki strank Svoboda, SD in Levica goljufali in so nadzor nad svojimi zlorabami oblasti SDS onemogočili. SDS zaradi te zlorabe oblasti pri nadzoru državnega proračuna in obveščevalnih služb protestno že ves mandat ne sodeluje.

NSi je, ko je dobila vodenje pomembnih nadzornih položajev, ki jih ne bi smela, to vrnila tako, da je SDS dolgo onemogočala preiskovanje ravnanja Roberta Goloba s preiskovalnimi komisijami. Denimo financiranja podjetja novinarke državnega Siol.net Vesne Vuković, pozneje generalne sekretarke Svobode, in nenavadnih transakcij na Balkanu državnega GEN-I, ko ga je še vodil Golob. Blokiranje so ustavili šele, ko jim je Svoboda odstavila Hajdinjaka.